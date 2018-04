Op zoek naar een nieuw paleisje? Check hier de tien duurste huizen in West-Brabant

Op zoek naar niet zomaar een huis? Check dan even deze lijst. De tien duurste huizen (volgens Funda) in West-Brabant. Misschien zit er iets tussen. Voor meer informatie: zaterdag 7 april is er weer een Open Huizendag. Maar of deze huizen daar ook aan meedoen.....

1. Twaalf kamers, drie badkamers en zelfs een oranjerie dienen zich aan voor wie zich achter de een 'statige toegangspoort' van de villa aan Warandelaan 24 in Oosterhout begeeft. Het landhuis staat op ruim 4.000 m2 grond en heeft een vraagprijs van 2.625.0000 euro.

2. Tennisbaan, zwembad, een verlichte tuin - een waar eldorado, volgens de makelaar - en als klap op de vuurpijl uitzicht over het Markiezaatsmeer. Temidden van dat alles staat natuurlijk een huis dat van alle gemakken plus werkkamer en hobbykamer is voorzien. En dat alles voor de prijs van 2.375.000 euro.

3. Nog een paleisje in Oosterhout. Ditmaal aan de overkant van Warandelaan 24, op nummer 27. Vergeleken met nummer 24, dat op een perceel ligt van ruim 4.000 m2, lijkt de de vraagprijs van 2.100.000 euro voor deze villa op 1.640 m2 aan de pittige kant. Maar wie weet overtuigt een rondleiding van het tegendeel.

4. Voor nog geen 2 miljoen, namelijk 1.995.000, staat deze woning te koop aan de Reeshofdijk 15 in Tilburg. Modern, met oprijlaan en ondergrondse parkeergarage voor maar liefst vijf auto's. Bewoners kunnen naar hartenlust wellnessen in binnenzwembad, jacuzzi en sauna of sportief bezig zijn op de tennisbaan. En, ook het gastenverblijf heeft een open haard.

5. De oorspronkelijke vraagprijs was 2.695.000 euro, maar de woonboerderij aan de Helkantsedijk 26 in Hooge Zwaluwe mag nu van de hand voor 1.980.000 euro. Tien kamers telt de woning en volgens de makelaar is De Biesbosch 'ruikbaar'....

6. Deze villa aan de Burgemeester de Manlaan in Breda kost de lieve duit van 1.975.000 euro, maar dan heb je ook wat. Op fietsafstand van het centrum van Breda, maar wel vlakbij het Mastbos. Geen zwembad, wel een beetje wellness in de badkamer in de vorm van een sauna en een stoomcabine doet ook al veel.

7. Een landhuis genaamd aan de Overaseweg 78 in Breda, dat in 1939 werd gebouwd als museum op een perceel van een hectare groot. Te koop voor 1.950.000 euro.

8. Voor hetzelfde bedrag, 1.950.000 euro, staat aan Klein Wolfslaar 26 in Bavel een heel ander type huis te koop. Nieuwbouw (2013), modern en met zoutwaterzwembad. Op het perceel van 0,8 hectare staat ook een gastenverblijf en is ruimte voor het houden van paarden.

9. Wonen in Breda, maar toch eigenlijk ook weer niet. Want deze uit 1896 stammende en in 2005 gerestaureerde monumentale villa staat ook voor 1.950.000 euro te koop in de wijk Ginneken, aan Raadhuisstraat 25.

10. De hekkensluiter van het rijtje duurste huizen in West-Brabant is deze langgevelboerderij aan Vaartweg 5 in Dongen. De vraagprijs was 2.200.000 euro, maar het mag nu weg voor 1.950.000 euro. Zwembad, tuinhuis en parkeerkelder die plaats biedt aan vijf tot tien auto's. En de inrit van de parkeerkelder? Die is verwarmd.