Op zoek naar de beflijster tijdens een lentewandeling

Afgelopen zaterdag was ik met een aantal vogelvrienden een prachtige wandeling aan het maken opzoek naar een van de mooiste voorjaarstrekvogels, de beflijster. Helaas hebben we deze bijzondere vogel niet gespot, maar wel heel veel andere prachtige vogels, zoals zanglijster, grote lijster, zwartkop, tuinfluiter, grasmus etc. etc..

Allereerst hoe ziet de beflijster eruit. De beste omschrijving is de volgende: als je een merel ziet met een prachtig witte halvemaanvormige borstrand, dan zou dat weleens de beflijster kunnen zijn. Pas wel op, want er zijn ook merels die leucisme kunnen hebben. Dit is een pigmentenstoring waardoor merels witte veren te krijgen.

Naar Scandinavië

Naast die mooie witte band hebben de beflijsters aan het einde van hun zwarte veren lichte randen. In de vlucht is dat het beste te zien. Dus let op als je de komende tijd gaat vogelen, want de merel in beeld zou wel eens een doortrekkende beflijster kunnen zijn. Helaas blijven de beflijsters niet hier en zijn dus maar een korte periode in ons land waarneembaar. Broeden doen ze in onder andere Scandinavië en Schotland.

Quote Deze vliegende helden hebben als ze in ons land arriveren, een tocht van ongeveer 7000 kilometer achter de rug

Een kleine juichkreet ontsnapte uit mijn mond bij het zien van een aantal teruggekeerde gierzwaluwen. Eigenlijk was dat wel te verwachten, want de gierzwaluwen komen al jaren steevast rond eind april weer naar ons land om hier te broeden. Ze hebben de winter doorgebracht in Afrika, en wel ten zuiden van de evenaar. Deze vliegende helden hebben als ze in ons land arriveren, een tocht van ongeveer 7000 kilometer achter de rug! Wat verderop in de tijd kan je dan weer het gierende geluid boven onze daken en/of tussen de huizen horen.

Blij mens

De Nederlandse naam gierzwaluw is heel treffend. Als ik lekker in mijn tuin zit te genieten van de kleurenpracht van de diverse planten en dan plotseling het geluid hoor van deze bijzondere vogel dan maakt mij dat weer een blij mens. Mijn ogen richten zich dan meteen op die vliegende luchtacrobaten en kijk bewonderenswaardig naar hen. Op de grond zul je ze zelden zien, want ze doen alles in de lucht. Ze slapen in de lucht en zelfs het paren gebeurd in de lucht. De eieren worden gelegd in diverse ruimtes in gebouwen en huizen. In mijn straat zitten zelfs enkele nestgelegenheden in de huizen. Daarnaast zijn er tegenwoordig veel nieuwe huizen met mogelijkheden om te nestelen. Zorgen voor het kroost doen ze liggend of zittend in hun nesten. Wil jezelf zien hoe het gierzwaluwen vergaat in zo’n nest, ga dan naar de website van Beleef de Lente. Het is de laatste soort die nu live is gegaan. Genieten dus.

Vanaf nu kijk ik elke dag naar de zijkant van mijn huis om te zien of de gierzwaluwen mijn twee kasten opnieuw gaan gebruiken. Spannend en ik zal me melden als dat zo is.