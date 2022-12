GastschrijversHeeft u er altijd al van gedroomd om een keer ‘de krant te halen’? Om uw schrijftalent te delen met anderen? Dan is dit uw kans! Wij bieden een podium aan mensen die het leuk vinden om te schrijven. En dat doen we in de wekelijkse rubriek Gastschrijvers.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Over kroketten, carnaval en biljarten

Wat hebben Cor van der Gijp, Jules Deelder en Pierre Kartner gemeen? Deze drie BN’ers mochten wij begroeten in ons voormalig Biljartcentrum Arnouts op de Markt in Etten-Leur.

Zo kwam begin jaren 90 Cor van der Gijp elke maandagmiddag vanuit Dordrecht naar Etten- Leur om te biljarten met onder andere achtvoudig Nederlands kampioen Herman Popeyus, Bertus Buijtenhek en Tiest Brosens.

Buijtenhek was zijn voetbalcarrière begonnen bij sportclub Emma in Dordrecht en ook Van der Gijp was zijn imposante carrière begonnen bij die club. Hij hoorde dat Buijtenhek naar Etten-Leur was verhuisd en hij kwam daarom ook hierheen.

Er werd natuurlijk véél gebiljart maar de mooie verhalen over de loopbaan van Cor bij Feyenoord waren geweldig. Hij vertelde mij ook dat hij muziek maakte in een carnavalsband en hij vroeg of zij met carnaval in Etten-Leur mochten spelen. Op carnavalsmaandag stapten zij om 14.00 uur een vol café binnen en speelden twee sessies met succes.

Op een doordeweekse dag kwam Pierre Kartner ons café binnenwandelden voor een lunch. Het was al vrij druk en Marian stond achter de bar. Zij begroette hem vriendelijk. Op hetzelfde moment kwam Jan uit de biljartzaal en riep enthousiast: ‘Hé Vader Abraham’. Hij wilde twee kroketten met brood maar dan wel van Van Dobben! Die hadden wij toevallig ook in huis. Die lunch kwam dus helemaal goed. Wij hebben met carnaval zijn muziek véél gedraaid. Ons carnavalspubliek vond het ook geweldig.

Jules Deelder moest eens optreden in De Nobelaer. Om zich te ontspannen wilde hij eerst bij ons biljarten. Marian was groot fan van hem en wist natuurlijk dat Jules groot fan was van Sparta. Marian dacht dat Bertus Buijtenhek, die bij ons altijd kwam biljarten, ook bij Sparta had gevoetbald omdat hij steeds, als hij een stevig borreltje ophad riep, ‘Sparta naar voren’. Marian vertelde Jules dat er een bekende Spartaan bij ons biljartte. ‘O ja, wie dan?’, zei hij behoorlijk venijnig. Bertus Buijtenhek zei ik. ‘Nooit van gehoord’, antwoordde hij...

Jan en Marian Arnouts,

Etten-Leur

Zoveel hoofden, zoveel zinnen

In het zomerseizoen kwam er bij De Slimste Mens een vraag over asperges. Het eerste woord dat een deelnemer riep was: ‘Limburg’. Dat werd goed gerekend, terwijl het natuurlijk Bergen op Zoom moest zijn.

Een andere deelnemer voegde daar nog aan toe, dat je urine na het eten van asperges altijd stinkt. Ik dacht: ‘begint dát gezeik weer’. Ach mensen, ook al ruikt je plas sterk, je kunt dan altijd nog minister worden.

Nu iets over het eten van verschillende soorten vlees. Vlees van gans is ganslekker, maar over ganzenlever, ook wel foie gras genaamd, is al jarenlang veel discussie. Dat is nu zelfs bijna nergens meer te koop, of er zit een lange levertijd op.

En wat te denken van de fraude met paardenvlees? Een kennis van me had laatst paardenbiefstuk gegeten, en ontdekte dat er zaagsel inzat. ‘Vast vlees van een hobbelpaard’, dacht ik op dat moment.

Hij eet voortaan alleen nog varkensbiefstuk, maar zijn vrouw bijvoorbeeld vindt spek safer, of ze eet rendiervlees, want ze vindt kip ook lekker.

Hoe dan ook: we moeten meer vleesarm eten of veganistisch.

Ikzelf hou ook van een lekker stukje wild op z’n tijd. Houtduif is heerlijk en daar zijn er voorlopig nog genoeg van. Ik las trouwens laatst een bijzonder verhaal.

Het ging niet over een houtduif, maar over een ‘goudduif’. Een rijke Chinees had maar liefst 1,6 miljoen euro betaald voor een duivin (vrouwtjesduif), maar die duif was niet om te eten. Zij was voor de kweek.

Er zijn ook dieren die je absoluut niet mag eten, zoals vleermuizen bijvoorbeeld. Die zijn zwaar beschermd. Onlangs moest een aannemer stoppen met de verbouwing van een stadhuis, want er bleken vleermuizen te huizen in de spouwmuren.

De gemeenteambtenaren mogen daar voorlopig wel blijven zitten, maar nu ze dit weten, doen ze daar geen oog meer dicht.

Ach ja, ‘elk nadeel heb se voordeel’. om met Johan Cruijff te spreken.

Paul Asselbergs,

Bergen op Zoom

(Lees verder onder de foto: ‘Als iedereen is opgestapt lijkt je huis een plek waar een wervelstorm heeft plaatsgevonden'.)

Volledig scherm kerstbal © Getty Images

Ideale Kerstmis bestaat niet

In een ideale wereld heeft niemand last van kerststress. Je huis is op orde. Je hebt genoeg dezelfde wijnglazen en serviesgoed om de tafel mooi te dekken. Je hebt lang van tevoren een heerlijk menu samengesteld en de boodschappenlijst is al klaar! Je huis is prachtig versierd, het is net de Efteling. Je hebt voor iedereen een passend kerstcadeau gekocht, prachtig verpakt.

Na een uitgebreid en gezellig kerstontbijt begin je met de voorbereidingen voor het familiediner. Alles lukt. Er is tijd genoeg om je te kleden voor de gasten arriveren. De kinderen gedragen zich voorbeeldig, en manlief steekt de haard aan en zoekt stemmige muziek uit.

Er vallen geen glazen. Iedereen prijst het eten. Niemand is chagrijnig of heeft teveel gedronken. Na het diner helpt iedereen mee opruimen en je gaat met een voldaan gevoel naar bed. De volgende ochtend ga je met het gezin uitwaaien op het strand.

In de niet-ideale wereld heerst wel kerststress.

Je huis is nooit op orde. Op het laatste moment nog serviesgoed kopen omdat je altijd net te weinig dezelfde glazen en borden hebt om de tafel fatsoenlijk te dekken. Je weet tot kort voor kerst niet wat je zult eten, omdat de helft van de gasten iets niet lust of mag hebben. De dag voor kerst sta je, samen met andere ‘niet ideale-wereld mensen’, in een drukke supermarkt.

Het huis versieren is een drama. De lichtjes in de boom zijn niet mooi verdeeld. Cadeaus is een ramp omdat iedereen alles al heeft. Je komt erachter dat je geen kerstinpakpapier meer hebt.

De dag zelf begint vroeg, in pyjama in de keuken met een snelle boterham in de hand om alles op tijd klaar te hebben. De familieleden komen beneden als je al ver klaar bent. Het lijkt niet allemaal op de foto in het kookboek maar allee.

De visite komt te vroeg waardoor je net voor de bel naar boven rent en je probeert te wringen in het zwarte jurkje dat vorig jaar nog paste.

Je neemt een borrel om te ontspannen wat niet slim is als je moe bent. Je hoopt de dag door te komen zonder lastige situaties en bent al blij als de helft van de gasten zijn bord leeg eet.

Als iedereen is opgestapt lijkt je huis een plek waar een wervelstorm heeft plaatsgevonden. Je bent moe en besluit morgen wel op te ruimen. Je bent de hele ochtend bezig. Familieleden komen tevoorschijn als alles klaar is.

Laten we afspreken dat we gewoon aardig voor elkaar zijn en niet alleen met Kerstmis.

Annelies de Kluyver,

Etten-Leur

Wilt u uw stuk ook terug zien in de dinsdagkrant, op onze website, of in de app? Mail dan uw bijdrage met een maximale lengte van 300 woorden naar mijnbndestem@bndestem.nl onder vermelding van Gastschrijvers.

‘Ave Caesar: de geschiedenis staat vol krijgsheren, die zijn bejubeld’

We zijn liefhebbers van cruises, in een korte tijd zie je veel en bezoek je meerdere plaatsen. Zo bezochten we in augustus Split in Kroatië. Daar werden we gewekt door de scheepshoorn die een lang signaal afgaf. Kort erop volgde een klap, want de kapitein had de kade verkeerd ingeschat en had deze gesplitst in twee.

We zijn in Split, een historisch stadje rond een boulevard met palmbomen en een levendige markt. Het oude gedeelte met smalle steegjes en winkeltjes liet een oude beschaving zien die teruggaat tot de Romeinse tijd. De citadel is nog grotendeels bewaard. De oudjes steunend op hun wandelstok lopen zwaar ademend over de gladde stenen.

Maar we moeten door, het liefst alles zien in zo’n kort mogelijke tijd. Toch trekt een Romeins schouwspel onze aandacht. Het idee was mooi maar de uitvoering wat klungelig. Het geluid weerkaatste hard tegen de oude gebouwen en echode lang na. Toen iedereen Ave Caesar riep haakte ik af. De geschiedenis staat vol krijgsheren, die zijn bejubeld, ik wil daar niet bij horen. Mijn kleindochter vond het maar niets en wilde zwemmen, dus gingen we terug naar de boot, die zich ondertussen uit de kade had gewurmd.

Als een dief in de nacht glijden we even later de haven uit, een zwerm bootjes volgt als speelse dolfijnen. De mensen aan boord zwaaiden door geblindeerde ramen zonder respons. Sommigen blijven zwaaien tot het bootje achter de kim verdwijnt.

Plots kwam het cruiseschip tot stilstand. Een boot kwam op hoge snelheid aanvaren, een van de luiken ging open en een ladder werd neergelaten. De kapitein in verfrommeld uniform klom aan boord, de indruk wekkend dat hij niet los kon komen van zijn maîtresse. Je maakt wat mee in een split second.

H. Croonen,

Roosendaal