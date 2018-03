Ook Zuidwest-Nederland trekt aan landelijke Sinterklaasintocht

Breda

In Brabant zijn het vooralsnog vooral de politieke partijen die hun gemeenten vragen hier op in te springen. Een van die partijen is de VVD in Breda. ,,Breda heeft met haar mooie haven dé ideale ontvangstlocatie voor Sinterklaas. Daarnaast is onze binnenstad een fantastische plek voor de intocht," stelt raadslid Sven Planken in een brief aan het college.

Roosendaal

Ook in Roosendaal zijn er vandaag dergelijk vragen aan het gemeentebestuur gesteld. Geheel in de stijl van het feest deed SP'er Mike van Heumen dat in rijm: ,,Ieder jaar is het spannend of de goedheiligman Nederland wel op tijd zal bereiken, maar nog nooit is het zó spannend geweest of kinderen wel naar de aankomst van de Sinterbaas kunnen gaan kijken. De Roosendaalse SP vindt dat we de Sint en zijn pieten niet in de kou kunnen laten staan, zeker niet nu we als Roosendaal feestvieren, omdat we 750 jaar bestaan.'' Ook gemeenten als Tilburg en Den Bosch hebben hun vinger inmiddels opgestoken.