Ook in de nieuwe rubriek Jong in...? Wij zoeken jou!

Voor een rubriek over jonge mensen is BN Destem op zoek naar een tiener/jongere tussen de 14 en 20 jaar oud. Wat houdt hen bezig? Wat vinden zij van het nieuws? Wat is het leukste aan de woonplaats, wat niet? We maken een foto op hun lievelingsplek in hun woonplaats en geven een kijkje in hun belevingswereld.