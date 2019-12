Onze mooiste en meest spraakmakende video’s van 2019

Waarom komt die Nieuwe Mark in Breda er ook alweer?

10:00 Breda steekt zo’n 25 miljoen euro in de aanleg van het laatste stuk Nieuwe Mark. Dat is niet goedkoop en daarom ging het de laatste tijd dan ook vooral over geld. Maar waarom wil Breda dat stadswater ook al weer? ,,Nou, omdat de Mark bij het dna van Breda hoort.’’