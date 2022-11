Onze lezers vertellen de mooiste verhalen

GastschrijversHeeft u er altijd al van gedroomd om een keer ‘de krant te halen’? Om uw schrijftalent te delen met anderen? Dan is dit uw kans! Wij bieden een podium aan mensen die het leuk vinden om te schrijven. En dat doen we in de nieuwe wekelijkse rubriek Gastschrijvers.

Regendruppel

Zo klein dat je bent, zo’n grote impact die je brengt. Door jou kunnen planten groeien, bloemen bloeien en harten gloeien. Zo koud en nat dat je voelt op mijn huid, zo warm en magisch voel je in mijn hart. Blij als je er weer bent, blij als je net bent geweest.

Als heel de wereld weer een stukje groener lijkt, als het buiten zo heerlijk fris ruikt. De wereld die letterlijk op z’n kop staat als ik door je heen kijk. De regenboog die ik zie wanneer de zon op je schijnt. Zo rood als bloed, oranje als een tulp, zo geel als de zon, groen als het friste blad, blauw als een bes en zo paars als viooltjes. Al die kleuren die je weerkaatst, verwarmen mijn hart. Vullen al mijn cellen met dankbaarheid.

Dankbaar dat ik getuige mag zijn van jouw kracht. Je leert me flexibel te zijn. Mee te bewegen op het ritme van het leven. Ook al stort je soms honderden meters naar beneden of klap je hard op steen, je blijft bestaan.

Je leert me hoe krachtig je kunt zijn als je je kwetsbaar opstelt, hoe belangrijk het is om open te staan voor alle kleuren van de regenboog. Voor alle mensen, alle planten, alle weertypen en al het andere wonderlijke. Druppel, bedankt!

Emma Voermans (17), Dongen

Op de fiets

Er zijn boodschappen te doen, het huis moet aan kant en eigenlijk zou ik nu toch echt eens nieuwe sokken moeten kopen voordat het straks toch ineens winter gaat worden. Maar buiten is het te mooien de roep om te gaan fietsen is te sterk. Ik kleed me om, vul mijn bidon, steek een paar repen in mijn achterzak en spring op mijn fiets. Wat wordt het vandaag: Chaam, het fietspad langs de Mark?

Nee, ik ga naar België via Ulvenhout en Strijbeek. Niet de meest Idyllische route, maar wel heerlijk om mijn hoofd leeg te fietsen, gewoon verstand op nul en stampen op die pedalen. De nevel hangt boven de velden en overal zie ik verschillende tinten rood, bruin en geel van de gekleurde bladeren.

Veel te warm voor de tijd van het jaar, maar toch een beetje kou in de lucht, heerlijk! De herfst is met stip mijn favoriete seizoen om lekker buiten te zijn, bij voorkeur op de fiets. Langs de kerk van Ulvenhout verder langs de weilanden in Strijbeek.

Regelmatig passeert er een tractor. Met iedere meter die ik vooruit trap wordt het rustiger in mijn hoofd. Het voortbewegen van mijn fiets en het gevoel van de wind langs mijn wangen zorgt voor een licht euforisch gevoel. Het bruggetje over en dan staat daar die grenspaal: ik ben in België. Het blijft magisch om de grens over te steken, voelt toch altijd een beetje als op vakantie gaan. Ik trap door. Dan doemt daar de toren van Hoogstraten op, zal ik verder fietsen? Nee, helaas, ik moet om twee uur op het schoolplein staan dus keer ik om.

Weer thuis fris ik me op, spring op mijn andere fiets en rijd richting school. Fietsen doe je in Brabant, echt wel!

Gwen Greunsven, Breda

Allerzielen en de teloorgang van het katholicisme

De laatste tijd is er enige aandacht voor de teruggang in de katholieke kerk en sommigen doet dat verdriet. Mij niet, hoewel ik in een voorbeeldig Bredaas middenklasse gezin ben opgegroeid, waar de Volkskrant en de katholieke Illustratie werden gelezen, en meneer pastoor kwam klagen als er na de vijfde geen zesde baby meer kwam. Ons moeder had er geen zin meer in, vijf kinderen in zes jaar tijd.

Braaf ging ik naar de Christus Koning bewaarschool in de Belcrum, waar ik als 4-jarige wilde trouwen met juffrouw Fransje. Kan me nog herinneren dat ik mijn plechtige eerste communie deed, in een mooi pakje (korte broek en lakschoentjes), we woonden in de Speelhuislaan en verhuisden in 1958 naar de Semmelweisstraat in Heerlen waar ik bij de kerk van de HH Martelaren van Gorkum mijn vormsel kreeg van de bisschop. Mijn vader en ik zongen in het kerkkoor, hoewel ik liever misdienaar was geworden.

Enkele jaren later terugverhuisd naar Breda kwam ik in de zesde klas van de St. Tarcisiusschool van broeder Alfonso, een toffe peer die er voor zorgde dat ik als enige uit de klas naar het OLV Lyceum kon. Daar heeft moderator Bastiaansen nog een ultieme, maar vergeefse poging gedaan mij van het bestaan van God te overtuigen met een aantal godsbewijzen.

Ons vader moest zo nodig weer van baan veranderen en dus moest ik op mijn 16de mee naar het Tempsplein in Heerlen waar we na mijn gymnasiumexamen op het St. Bernardinuscollege rond het Heilig Hart beeld hebben gedanst en gefeest. 1969, mooi jaar was dat.

Jaren later op vakantie in Rio de Janeiro (Brazilië) met mijn zoon Max, liggend op het dakterras van ons hotel bij Copacabana, nam de Here God wraak door een magische straal te sturen vanuit de hemel naar het prachtige Corcovado beeld, dat hoog boven Rio uitkijkt. Maar met het katholieke geloof is het nooit meer goed gekomen.

Cornelis van Gils, Bergen op Zoom

Volledig scherm Christus de Verlosser © Pexels.com / 4FLYRJ

De Zeurpiet

Buiten haal ik de post uit de brievenbus. Twee pieten komen aangesjokt met een halfgevulde juten zak in de hand. Ter hoogte van mijn buurman gaat de voorste piet op zijn hurken zitten, zet de zak op de grond en begint de veter van zijn rechterschoen te strikken. De andere piet geeuwt. De kleur van zijn tanden verraadt een zware rookverslaving. Hij hangt een sjekkie in zijn mond en steekt het aan.

‘Daar zit vast veel lekkers in,’ zeg ik en wijs naar de zak naast de gehurkte piet. ‘Jazeker, en dat is allemaal voor kleine kinderen.’ Hij komt overeind en hijst de zak met snoepgoed over zijn schouder. Onder de vegen zwarte schmink schemert iets wat moet doorgaan voor een snor.

‘Eigenlijk ben ik een klein meisje, vermomd als rijpere vrouw,’ probeer ik. Eén schuimpje kan er toch wel vanaf?’ ‘Beetje kinderachtig voor iemand zo oud als u,’ zegt de piet bepaald onvriendelijk. Zijn kompaan is guller en graait in zijn juten zak. Hij duwt me pepernoten en - jawel - schuimpjes in de hand. Het tweetal kuiert verder.

‘Karel!’ roep ik. De onvriendelijke piet draait zich om. ‘Wat nu weer. En hoe kent u mijn naam?’ ‘Ik had het tegen mijn kat.’ Ik knik naar mijn huisdier die verderop als een hond aan een lantaarnpaal staat te snuffelen.

‘Dat heb ik nooit gesnapt,’ zegt hij. ‘Mensen die hun kat een mensennaam geven.’ ‘Hoe had ik hem dan moeten noemen, Miauw?’ ‘Zoiets.’, antwoordde hij. ‘Er wonen hier veel katten en die zouden nu allemaal komen aanrennen,’ zeg ik. ‘Die rotbeesten horen niet op straat,’ gromt hij.

‘Laat me raden,’ zeg ik. Jij bent vast de zeurpiet.’ Hij staakt zijn wild geraas en beent achter zijn paffende makker aan.

Hedwig Meesters, Roosendaal