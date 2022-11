Onze lezers vertellen de mooiste verhalen

GastschrijversHeeft u er altijd al van gedroomd om een keer ‘de krant te halen’? Om uw schrijftalent te delen met anderen? Dan is dit uw kans! Wij bieden een podium aan mensen die het leuk vinden om te schrijven. En dat doen we in de wekelijkse rubriek Gastschrijvers.

Volledig scherm Foto ter illustratie © Ingrid Bertens

The Unsinkables verlaten woonboot

‘The Unsinkables’; een clubje bijeengeraapte jongvolwassenen op een studentenwoonboot in Breda, waar Sodom & Gomorrah samen met Jan Steen de huishouding voeren, Oscar het scheepskonijn een eigen instagramaccount had.

Het tweede adres waar mijn schattige dochtertje jaren geleden hospiteerde. Het werd snel duidelijk; dit zou haar plek zijn. 5 jongens, 4 meiden. The Unsinkables’ noemden ze zichzelf. Onwillekeurig is het een alternatief ‘thuis’ geworden. Zo dicht op elkaar leven levert soms wrijving op, maar ook die warme en intense gesprekken over lastige dingen die je bij je ouders thuis niet kunt of durft te bespreken. Onbewust zijn ze elkaars ankers geworden en daarmee echt ‘unsinkable’.

Aan alles komt een einde, zo ook aan deze periode. Een episode van feesten, partijen, hysterische sinterklaasfeesten, samen koken, schoonmaakschema’s, héél veel bier en groepshuilbuien. Er staat een nieuwe fase voor de deur..

Een voor een maken de Unsinkables plaats voor de nieuwe generatie. Het is nu Lindy’s beurt . Een grote reis, huur opgezegd, spullen verkocht, tas ingepakt. Nog een laatste feestje in de stad en dan gaat de deur dicht, dan is het afgelopen hier.

Een paar van hen zullen vrienden blijven voor het leven, dat weet ik zeker. Een van hen sluit tot grote geruststelling van mijzelf en diens ouders aan op de grote reis. Overmorgen staan twee van de negen Unsinkables met hun voetjes in het zand van de Copacabana, ruim 2500 kilometer onder de evenaar.

Afscheid nemen zal best wat tranen doen vloeien, maar ik ken dit kind zo goed als ik mezelf ken. Wanneer KL705 met bestemming Rio de Janeiro morgen tegen de klok van 11 uur loslaat van het asfalt, dan is het nieuwe leven een feit en gaat er 1 hart in elk geval vol verwachting heel hard kloppen! En het mijne van trots!

Daniëlle Kloeg, Breda / Zevenbergen

Mannen en vrouwen verschillen, maar kunnen niet zonder elkaar

Er is al veel onderzoek gedaan naar de verschillen tussen man en vrouw. Het zijn vaak niet de dingen waarmee je niet kunt leven, maar verbazing is er wel. Komt het u bekend voor?

Hoe komt het dat je zelf nooit naar boven en beneden loopt zonder te denken of er iets meegenomen moet worden, en je de traptree vol kan zetten met manden wasgoed en andere spullen maar er gewoon overeen gestapt wordt?

Je op vrijdagavond de plannen voor het weekend bespreekt en er dan op zaterdagmiddag wordt gevraagd of we nog iets gaan doen dit weekend?

Mijn technisch opgeleide man kijkt naar de wasmachine alsof hij naar de deeltjesversneller kijkt, en bij de eerste mankementen roept dat er een monteur gebeld moet worden of een nieuw apparaat gekocht.

Waarom trekken, althans de meeste, mannen aan wat boven op de stapel ligt ongeacht de kleuren en motieven. Als je het expres zou doen zou je nog niet zulke vreemde combinaties krijgen. Ik wacht nog op de eerste keer dat iemand die van mij 5 euro in zijn hand stopt om een broodje te kopen!

Nog zoiets wat zo verschilt tussen mannen en vrouwen, autorijden. Waar wij als vrouw er niet zo’n probleem mee hebben om iemand voor te laten gaan op de rotonde ontwaakt er in mannen een soort duivel die kost wat kost voor die auto op de weg schiet. Natuurlijk met een hoop gebaren en opmerkingen over mensen die niet op de weg zouden mogen.

De weg vragen is ook zo’n item. Waar wij allang gestopt zouden zijn om de weg te vragen blijven mannen maar rondjes rijden omdat ze niet kunnen toegeven dat ze niet meer weten waar ze moeten zijn!

Lang leve het navigatiesysteem, ook al wordt dit niet altijd gevolgd omdat manlief zeker weet dat hij het zelf beter weet. Nu was kaartlezen ook niet mijn sterkste punt, wat al heel wat vakantieruzietjes heeft veroorzaakt.

Is het u ook wel eens opgevallen dat mannen als je ergens naartoe moet uitleggen, tweede straat rechts en daarna derde straat links en wij rechtsaf bij de benzinepomp en daarna links bij het tuincentrum? Terwijl het in huis best een bende kan zijn zonder dat het gezien wordt, wordt in de auto ieder papiertje grondig verwijderd!

Gelukkig heb ik vriendinnen met mannen die ook gedrag vertonen wat ze niet begrijpen. Een heeft een man die wel klust, maar halverwege stopt en wat anders gaat doen. Niet echt handig natuurlijk.

Een ander deed voor een nachtelijke speurtocht in het bos zijn beste broek aan die eigenlijk alleen gebruikt werd voor etentjes in sterrenrestaurants! Ook niet handig dus!

En, een veelgehoorde klacht: waarom liggen lege wc-rollen overal behalve waar ze moeten zijn?

Maar toch, we zouden ze ook niet willen missen. Vrouwen zijn waarschijnlijk ook eigenaardige wezens. Gelukkig maar dat we allemaal verschillend zijn.

Annelies de Kluyver, Etten-Leur

Volledig scherm Foto ter illustratie © RV

‘Wil je leren vloeken, hou dan een geit’

Jaren geleden, toen wij nog in het buitengebied van Prinsenbeek woonden hadden we een geit. Een nogal nukkige, onvoorspelbare geit met twee vervaarlijke hoorns, die hij graag gebruikte als hij een slecht humeur had.

Nicky, zo heette onze geit. En Nicky was een meester in het uitbreken. Zet een schaap achter een touwtje en het dier blijft er keurig achter. Zet een geit achter gaas met prikkeldraad en binnen een uur is hij gevlogen. ‘Als je wilt leren vloeken, moet je een geit houden,’ zei mijn moeder vroeger altijd.

Toen wij twee weken op vakantie gingen naar Frankrijk, was een buurman, die driehonderd meter verderop woonde, wel bereid om onze geit in zijn wei tussen zijn geiten te laten lopen.

Maar hoe kregen we Nicky die driehonderd meter naar onze buurman toe! Te voet met de geit aan een touw bleek na een minuut al geen optie. Nicky vrat gewoon het touw doormidden nog vóór we de dam af waren. Dan maar in de kruiwagen. Ik duwen en onze dochter de geit vasthouden. Ik geloof dat we over die driehonderd meter een kleine drie kwartier hebben gedaan. De buurt was uitgelopen om het spektakel te aanschouwen.

Toen Nicky anaalproblemen kreeg, haalde ik bij de plaatselijke dierenspeciaalzaak een soort van spuit, waarmee ik een tablet in de anus kon aanbrengen. Met de geit achterstevoren tussen mijn knieën geklemd probeerde ik de tablet in zijn kont te ‘schieten.’ Maar iedere keer ‘wierp’ hij de tablet er weer uit. Tenslotte gaf ik het op en duwde met mijn duim de tablet zo diep mogelijk in zijn kont.

Hèhè. Gelukt! Toen ik de spuit terugbracht vroeg de man van de dierenwinkel: ‘En? Is het gelukt? Deed hij zijn bek goed open?’

Anton Joosen, Hoeven

‘Een meter twintig dus opa, ik ga mee’

Sinterklaas vieren we met alle familieleden. Uiteraard ook kinderen. Lotjes trekken en een pietje toebedeeld krijgen waarvoor je een rijm maakt een klein presentje koopt.

Opa en oma zorgen voor de tombola en hebben de gewoonte om een paar cadeautjes te geven voor de hele familie. Tot grote vreugde van iedereen was het die keer een ballonvlucht met z'n allen. Dat waren welgeteld twaalf personen.

In het voorjaar reden we naar de startplaats in Roosendaal. De hele club was present, inclusief de beide kleinkinderen. Stralend weer. ,,Kom eens even mee”, zei de ballonvaarder tegen Sanne. Ze keek hem verbaasd aan. Aan de zijkant van de ballon zat een meetlat bevestigd. Sanne werd gemeten. ,,Een meter vijftien”, zei de man. ,,Jammer meisje maar je bent te klein. Je moet een meter twintig zijn anders is het te gevaarlijk. Ik mag je niet meenemen.”

Zelden een kleine meid zo teleurgesteld gezien. Maar de man was onverbiddelijk. Sanne droeg haar leed in stilte nadat opa had beloofd dat ze beslist nog een keer aan de beurt kwam als ze groot genoeg was.

Ze bleef met haar moeder aan de grond en zwaaide ons na toen we opstegen. Van harte ging het niet en dat begreep opa wel.

Haar geheugen werkte beter dan dat van ons. Enkele jaren later met Sinterklaas gaven we weer een familie cadeautje, dit keer een kookclinic. Sanne stak haar vinger op. ,,Dat zijn er dan voor mij twee.” Ik keek haar verbaasd aan. Ze haalde een duimstok uit mijn eigen gereedschapskist en gaf die aan mij. Ze ging recht voor me staan. “Meet eens even opa.” Ik hield de meetlat naast haar. ,,Een meter twintig", zei Sanne. ,,Dus opa, ik mag mee!”

,,Eindelijk gerechtigheid kindlief. Dom dat ik er niet meer aan heb gedacht.”

Jan van Rooten, Rijen