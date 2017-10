Ongeluk onder invloed van drugs, 'reclassering schoot niet tekort' en peperdure Porsche gejat

Wat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen dat dinsdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

Vrouw uit Sint Willebrord knalt met haar auto tegen een boom in Etten-Leur. Tijdens de aanrijding had zij twee jonge kinderen bij zich in de auto. De politie vermoedt dat de bestuurster onder invloed was van drugs. Lees verder.

In de zaak van een 25-jarige man die in het Bredase Tuinzigt een vrouw neerstak is de reclassering niet tekortgeschoten. Dat antwoordt de minister van Veiligheid en Justitie op vragen over de kwestie. De verdachte stond onder streng toezicht van de reclassering en was net weer op vrije voeten. Lees verder.