A58 weer vrijgegeven na ongeluk met vrachtwagen, verkeer kan nog beter omrijden

Rabobank houdt het in brief aan kluis­jes­slacht­of­fers vooral zakelijk

16:12 OUDENBOSCH - Zakelijk en kil. Zo bestempelen gedupeerden van de kluisjesroof in Oudenbosch, de brief die ze van de Rabobank ontvangen hebben. ,,Op geen enkele manier wordt medeleven getoond, nergens staat iets van een excuus. Het getuigt niet van enige klantvriendelijkheid'', zegt één van de slachtoffers van de kraak in het eerste weekend van maart.