Ongeluk met vrachtwagen en drie auto’s op A58 bij Roosendaal

Koopaf­spraak loopt uit de hand in Breda, eigenaar crossmotor bedreigd met vuurwapen

4 juni BREDA - Een koopafspraak is uit de hand gelopen in de Haagse Beemden in Breda. De eigenaar van een crossmotor kreeg een potentiële koper op bezoek, maar die dwong hem met een vuurwapen de motor af te staan.