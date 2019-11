Onderzoek in Estland naar moederbedrijf van puinruimer bij Tuf Recycling in Dongen

DONGEN - De milieuinspectie in Estland is bezig met een onderzoek naar een fabriek van kunstgrasrecycler ASIE in de plaats Põltsamaa. ASIE is in Noorwegen betrokken bij een rel rond de verwerking van kunstgrasvelden.

Het Estse Advanced Sports Installations Europe (ASIE) is het moederbedrijf van ASIR dat in Dongen het puin ruimt bij het omstreden Tuf Recycling. In Estland heeft ASIE, zowel in de branche als bij de overheid, een goede reputatie opgebouwd. Dat blazoen is nu echter geschonden door de commotie in Noorwegen, waar ASIE minimaal twintig kunstgrasvelden illegaal zou hebben uitgevoerd naar het buitenland.

Kroatië

Volgens de Estse nieuwssite ERR ontkent directeur Raul Lättemägi van ASIE niet volgens de regels gehandeld te hebben. Het kunstgras zou volgens Noorse media onder meer in Kroatië terecht zijn gekomen. Daarnaast zou eerder afgekeurd kunstgras ook in Noorwegen zelf zijn hergebruikt in plaats van gerecycled.

De Noorse televisiezender TV2 onthulde enkele weken geleden dat ASIE in de gemeente Bodo een afgeschreven kunstgrasmat innam om deze volgens afspraak te zullen recyclen. De grasmat werd vervolgens in de Kroatische hoofdstad Zagreb opnieuw aangelegd.

Een woordvoerder van het Estse ministerie van Milieu en Omgeving zegt dat controleurs in de fabriek in Põltsamaa kijken of alle activiteiten plaatsvinden conform de vergunningseisen. Aanleiding van het onderzoek is de rel in Noorwegen. In Estland zelf is ASIE nooit eerder verdacht geweest van onoorbare praktijken.

Salaris

Het Noorse TV2 meldde onlangs ook dat ASIE het salaris van personeelsleden in Noorwegen niet zou hebben uitbetaald, maar directeur Lättemägi ontkende dat op de site van ERR met klem. ASIE zou geen Noorse werknemers in dienst hebben. Tegenover Noorse media wilde hij geen commentaar geven. Ook voor deze krant is hij onbereikbaar voor commentaar. Een woordvoerder van dochteronderneming ASIR zei eerder niet op de hoogte te zijn van de onthullingen op de Noorse televisie.

ASIR is bij de gemeente Dongen in beeld voor de overname van de locatie van Tuf Recycling aan de Vierbundersweg. Het bedrijf is nu ook al betrokken bij het opruimen van het met rubber gemengde zand. Zeker 10.000 ton infill is inmiddels weggehaald en tijdelijk opgeslagen in Helvoirt.

Reacties

Woordvoerder Mark van Rijen van de gemeente Dongen zegt dat het gemeentebestuur contact heeft gezocht met het ministerie in Nederland en met ASIE zelf. ,,We zijn nog altijd in afwachting van de reacties.’’