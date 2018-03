Ondernemen is meer dan winst maken: 'We leven in een welvaartsbubbel'

BREDA - Op een betere locatie hadden de schrijvers van het boek ‘hart In zaken’ niet kunnen afspreken met de verslaggever: midden in het Mastbos bij Breda. Daar vertellen haptonoom Peter van Soest en Christel Bassing van Innergie over hun boek waarin zij pleiten voor meer duurzaamheidsbesef.

In het Boshuis van Staatsbosbeheer, waar Van Soest met zijn praktijk zit, is de natuur de bepalende factor. Door de grote ramen lijken de bomen zowat binnen te staan. Beiden delen zij de zorg om het voortbestaan van het leven op aarde. Ze menen dat er te weinig besef is dat de aarde kwetsbaar is en dat duurzaamheid een veel prominentere rol zou moeten spelen bij organisaties en bedrijven. Van Soest: ,,Die hebben grote invloed, dus daar moet je beginnen. Je bereikt meteen een hoop mensen.’’

Ondergeschoven kindje

Wat is er volgens het tweetal mis in de maatschappij dat duurzaamheid nog altijd een ondergeschoven kindje is?

Bassing: ,,We leven met zijn allen in een welvaartsbubbel, maar het gaat om meer dan alleen welvaart. Mensen zijn niet bereid om veel van hun welvaart in te leveren. Wat wij proberen duidelijk te maken is dat welvaart niet ten koste hoeft te gaan van welzijn van al het leven op aade.’’

Van Soest merkt het in zijn eigen leven. ,,Als ik kijk naar de twintigers om mij heen dan valt het me op dat duurzaamheid nauwelijks een rol speelt in hun leven. Zelf jonge mensen met een hoge opleiding.’’

Positieve kanten

Bassing ziet ook positieve kanten. ,,Ik zie kinderen die wel degelijk weten dat iets niet goed is voor het milieu. Dat is een goede ontwikkeling. Het gaat erom dat het bewustzijn toeneemt. Dat je zelf begint met letten op duurzaamheid en het milieu. Besef wat je koopt, onder welke omstandigheden bijvoorbeeld je kleding is geproduceerd.’’ Van Soest vult haar aan: ,,Wel eens in een kippenfarm geweest? Waarom plukken we al die kippen kaal? En waarom blijven we met zijn allen vlees eten?’’ Dat we onszelf de vraag stellen klopt het nog?

Die vraag stellen, is cruciaal vinden Bassing en Van Soest. Beiden geven regelmatig workshops voor organisaties en bedrijven, over het toevoegen van waarde volgens de betekeniseconomie. In hun boek zijn interviews opgenomen met onder meer Henk-Jan Beltman van Tony’s Chocolonely, algemeen directeur Roland Kleve van Circuit Park Zandvoort en hoogleraar en ecoloog Matthijs Schouten. Door een qr-code te scannen, kunnen de interviews worden bekeken via You Tube.

Rode draad

De rode draad van het verhaal is dat ondernemen meer is dan alleen winst maken. Bassing: ,,Wij menen dat er te veel gedacht wordt dat waarde alleen in geld wordt uitgedrukt, terwijl welzijn net zo goed waarde vertegenwoordigt. Dat het kan bewijst Tony’s Chocolonely. Dat is een goed voorbeeld van hoe je vanuit waarde duurzaam kunt ondernemen.’’

Bij Eneco zag Bassing hoe het bewustzijn toenam. ,,Je kunt dat sturen van hoog naar laag in de onderneming. Ook bij de schoonmaakster kan bewustzijn ontstaan bij het gebruik van schoonmaakmiddelen.’’

Het boek Hart In Zaken zal straks in vele variaties verschijnen. De interviews en verhalen kunnen per bedrijf of organisatie verschillen. Van Soest: ,,Zo zorg je voor de meeste betrokkenheid. We noemen dat een ‘levend boek’.’’