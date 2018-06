OM eist zes jaar cel tegen Bredanaar John G. voor drugshandel en witwaspraktijken

Officier van justitie mr. Ria Lemstra sprak vandaag voor de rechtbank in Breda over trieste en bijzondere omstandigheden voor een drugszaak als deze. Dat was voor haar reden om de strafeisen te matigen. Ook de lange tijd die het heeft geduurd voordat de zaak op zitting kwam, speelt mee.

Volgens het OM heeft G. in 2010 400 kilo cocaïne vanuit Panama via de haven van Antwerpen Nederland binnen gesmokkeld. De diefstal van die partij drugs leidde op 14 juli 2010 tot de schietpartij aan de Rijnauwenstraat in Breda waarbij de 12-jarige zoon Danny van de verdachte om het leven kwam. Amsterdamse criminelen, die geïnvesteerd hadden in de partij drugs, hielden G. verantwoordelijk voor de diefstal uit een loods in Amsterdam.

Afwezig

De hoofdverdachte zelf was vandaag niet aanwezig bij de zitting, omdat een kleinzoon met hersenvliesontsteking is opgenomen in het ziekenhuis. De jongen ligt volgens raadsman mr. Adam Doesburg in coma. Ook Sander G. was afwezig.

G. zou volgens de officier van justitie nooit iets hebben gezegd over de achtergrond van de schietpartij op het woonwagenkamp waar hij nog altijd woont. De officier zei vandaag dat afgeluisterde telefoongesprekken duidelijk verwijzen naar de diefstal. John G. zou niet hebben geweten wie er achter de diefstal zat. Pas later is gebleken dat een andere zoon van G. de boosdoener was. Deze John jr. uit Rucphen is in 2012 veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar.

Scarface

Opdrachtgever van de wraakactie in Breda was hoogstwaarschijnlijk de in Malaga geliquideerde Amsterdammer Samir 'Scarface' Bouyakhrichan, destijds één van grootste drugscriminelen in Europa. Deze Scarface nam geen genoegen met de twee miljoen euro schadevergoeding die John G. aan de Amsterdammers betaalde. De partij cocaïne vertegenwoordigde een waarde van zeventien miljoen euro.

Het OM houdt G. ook verantwoordelijk voor de productie van en handel in grondstoffen voor amfetamine en xtc in de periode van 2009 tot en met 2012. Dit gebeurde in Hoeven, Raamsdonksveer, Hank, Rijsbergen en het Belgische Merksplas.

Hennep

John G. en zijn zoon Sander zouden in dezelfde periode ook hebben gehandeld in hennep. Zo werd in 2010 een enorme hennepkwekerij aangetroffen in Tilburg. De politie sleepte er 3.062 hennepplanten uit. Volgens het OM was het tweetal betrokken bij deze hennepkweek. In 2011 vond de politie ook een grote kwekerij in het Limburgse Echt waar de verdachten belangen in zouden hebben gehad. Een groot deel van de hennep was bedoeld voor de Engelse markt. Daar heeft de douane destijds één van de verscheepte ladingen onderschept.

Het OM acht verder bewezen dat John G. veel van zijn verdiende drugseuro's onder meer heeft witgewassen via een schijnbedrijf waar hij een fictief loon ontving. Alleen al via deze weg wist G. ruim 266.000 euro te witten. Bij een inval in een woning aan de Tasmanstraat in Breda in 2012 trof de politie ook nog eens een bedrag van bijna vier miljoen euro en ruim twee miljoen Zwitserse franken aan contant geld aan. Het geld zat deels in een AH-tas op zolder verstopt in een emmer met deksel en in een aantal Jumbo-tassen. Thuis werd een ton gevonden die bedoeld was voor de aanschaf van twee Mercedessen.