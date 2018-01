OM eist 2 jaar cel voor drugshol Etten-Leur: 'Ik gebruik gewoon veel'

Veelgebruiker

Verborgen vakje in auto

En dat verborgen vakje dan, in de achterbumper van zijn auto, waarin exact het pakje speed paste dat in zijn woning werd gevonden? ,,Ik was bezig een parkeersensor te installeren.'' En die stortingen bij de bank van 6.580 euro in coupures van 200 en 500 euro? ,,Ik had gespaard.'' En waarom kwamen al die verslaafden bij u thuis? ,,Ik kon het niet verkroppen om die allemaal op straat te laten slapen.''



Vrijspraak

W. had overal een antwoord op. Of het geloofwaardig is? Volgens officier van justitie Pauline Lanslots niet. ,,Het kwam allemaal wel heel professioneel over.''

Advocaat Henk van Asselt wees erop dat de officier handel in drugs niet had tenlastegelegd en dat de man daar niet voor gestraft kan worden. De straf zou alleen moeten gelden voor de productie en het bezit van drugs en voor het bezit van een klein beetje munitie, maar dat was volgens de raadsman ook allemaal niet bewezen. Hij vroeg daarom vrijspraak.