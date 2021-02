OM Breda sleept ook drie minderjarige verdachten opruiing voor (kinder)snelrechter

Schadever­goe­ding voor Bredase ex-hoofdoffi­cier Marc van Nimwegen na onzorgvul­dig rapport

15:38 DEN HAAG - Voormalig hoofdofficier van justitie in Rotterdam Marc van Nimwegen heeft recht op een schadevergoeding na een onzorgvuldig rapport over hem, opgesteld door een onderzoekscommissie van het Openbaar Ministerie. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald in een door de uit Breda afkomstige Van Nimwegen aangespannen civiele procedure.