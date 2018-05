Oldtimers in beslag genomen na vondst van hennepkwekerij in Dongen

Jet Koning viert 105e verjaardag en is oudste inwoner van Roosendaal: 'gym en kruiswoord­puz­zels houden me fit en scherp'

19:00 ROOSENDAAL - ,,Zet u me mooi op de foto? Niet als een oud vrouwke hoor, dat vind ik niks." Zo. Jet Koning weet wat ze wil. Ze maakt de fotograaf van de krant duidelijk dat ze graag mooi wordt geportretteerd op haar 105e verjaardag. Ze ziet er niet voor niets prachtig uit met een chique rok, blouse en vest in de kleuren zwart en roze. Ook feestelijke details in de vorm van corsage en parelketting ontbreken niet. Met het bereiken van 105 jaar is mevrouw Koning de oudste inwoner van Roosendaal.