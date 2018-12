Olcay viert oud en nieuw in Buenos Aires en Frans Bauer blaast 45 kaarsjes uit

Man (21) uit Breda opgepakt voor bezit illegaal vuurwerk in Liesbos

10:07 BREDA - Een 21-jarige Bredanaar is zaterdag omstreeks 19.50 uur op de Torendreef in Breda, in het Liesbos, aangehouden nadat er in zijn auto illegaal vuurwerk was aangetroffen. Het gaat om drie pakketten met elk drie cobra’s.