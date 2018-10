Nooit eerder zo veel drugs gedumpt in Zeeland en West-Brabant: 'Het gaat steeds verder'

VideoBREDA - Nooit eerder werden zoveel drugsdumpingen in Zeeland en Midden- en West-Brabant geteld. Dat meldt de woordvoerder van de politie-eenheid in dit gebied. ,,Waren er in heel 2017 in totaal 33 drugsdumpingen in onze eenheid, nu zitten we er al op 46."