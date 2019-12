Nog steeds code geel in het zuiden door plaatselijk dichte mist

Lugubere details over verdwij­ning Belgische loodgieter bekend, verbrande resten mogelijk van brug gegooid

3 december STEENBERGEN - De politie houdt er rekening mee dat de verbrande resten van vermiste Belgische loodgieter Johan van der Heyden vanaf een brug in het Schelde-Rijnkanaal zijn gedumpt. Dat zei woordvoerder Dik Advocaat dinsdagavond in tv-programma Opsporing Verzocht. Daarin kwamen ook de zonen van de Belg aan het woord. Zolang het lichaam van hun vader niet is gevonden, kunnen zij het verlies niet verwerken.