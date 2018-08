Nieuwsdroogte

Vrouw overlijdt nadat ze met auto te water raakt in Markkanaal Breda

6:18 BREDA - Aan de Kanaaldijk in Breda, ter hoogte van de Hartelweg, is vrijdagavond rond 23.30 uur een vrouw met haar auto te water geraakt in het Markkanaal. De vrouw kon niet op tijd worden gered en is overleden. Dat meldt de politie.