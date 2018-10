Nieuwe burgemeester Oosterhout: ‘Daadkrachtige’ man met eigenzinnige ideeën

OOSTERHOUT - De nieuwe burgemeester van Oosterhout heet Mark Buijs (49), is lid van de VVD en hij maakt de overstap vanuit Boxtel waar hij als burgemeester aantrad in 2013. De geboren Bosschenaar viel op toen hij enkele jaren terug pleitte voor de kleinschalige opvang van asielzoekers.

Hij deed dat samen met burgemeester Jan Hamming van Heusden, waar Buijs eerder wethouder was geweest. In een interview in De Volkskrant motiveerde hij zijn initiatief. ,,Onze inwoners hebben niets met grote sporthallen en daarin honderden nieuwkomers. Ze hebben er niets mee, ze kunnen er niets mee’’', zei hij. Buijs bekeek de problemen met de opvang van asielzoekers naar eigen zeggen liever vanuit een Brabantse invalshoek. ,,Wij willen het op zijn Brabants doen: samen’’, luidde de kop van het artikel dan ook.

Gezelligheid

Het tekent de persoon Buijs die volgens ingewijden houdt van de typisch Brabantse ‘gezelligheid’. Alleen zo kunnen we asielzoekers integreren, zo luidde de strekking van zijn betoog. Dat de Haagse politiek, onder meer vanwege de hoge kosten, niet enthousiast was over zijn voorstel was een grote teleurstelling voor Buijs.

Meer recent viel Buijs op door in de Boxtelse gemeenteraad zijn zorgen te uiten over de plaatselijke drugsoverlast. Hij wil die overlast op de agenda zetten in het regionale veiligheidsoverleg. Buijs ziet zich in het gezelschap van veel meer burgemeesters van kleine gemeenten die te maken hebben met de groeiende drugsproblematiek. In de regio Oosterhout vallen vooral de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen en Drimmelen in dit opzicht op.

‘Juiste man’

Buijs studeerde rechten en economie, maar maakte beide studies niet af. Hij is eerder een man die zijn carriere een meer praktisch verloop lijkt te geven en zo ook de handen op elkaar krijgt. De Boxtelse raadsnestor Anja van den Einden (PvdA/GL) is totaal verrast door het vertrek van Buijs. ,,Het was de man op het juiste moment op de juiste plek. In Boxtel dus. Hij heeft ramen en deuren geopend. Zonder hem hadden we niet gestaan waar we nu staan. Een verlies voor onze gemeente. Je weet dat je als gemeente iemand met zo veel energie en daadkracht geen tientallen jaren in huis kunt houden. Maar dat hij nu al, voordat z’n eerste termijn is verstreken, al gaat, vind ik wel snel. En jammer, want er is hier nog genoeg werk te doen.”