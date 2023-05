Nieuwe Blue Tiger gaat voor de winst bij tractorpulling van 90-jarige KPJ Halsteren

Trucks en sporttractoren in diverse klassen gaan in het weekend de baan op. Maar er is meer: het evenement is voor jong en oud. In samenwerking met het kindervakantiespel Onder de Panne is er een kinderhoek met een springkussen, schminken en een zandbak. Op zaterdag- en zondagavond is er livemuziek in de feesttent.

Lokale ondernemers

,,We proberen zoveel mogelijk met lokale ondernemers te werken”, zegt Camiel Karremans van de KPJ. ,,De catering wordt bijvoorbeeld door Maarten Verswijveren verzorgd, de pagodetenten door verhuurbedrijf Huijgens.”

Samen met voorzitter Jurriën Mink, Fatima Muller en Arjan Muller vertelt hij over het evenement. Arjan Muller rijdt zelf ook mee, en wel met een gloednieuwe Blue Tiger. De vorige Tiger ging in december verloren in een brand. ,,We hebben met het team overlegd en iedereen was het er over eens dat we er op de eerste wedstrijd van het seizoen, op Koningsdag, weer moesten staan”, zegt Fatima. ,,Dus hebben we in vier maanden tijd de trekker opgebouwd.”

Op die eerste wedstrijd eindigden ze als laatste. ,,Dat was op donderdag, en woensdagavond liep de motor van de Blue Tiger voor het eerst. Dat we dat voor elkaar hadden gekregen, was al een prestatie op zich. Bovendien: als je aanwezig bent, krijg je altijd zes punten, al rijd je maar een centimeter. We rijden in de topklasse, we willen niet degraderen. Niet gaan was dus geen optie.”

Secondenwerk

Op de twee wedstrijden daarna werd het team vierde en zesde. Of ze zaterdag voor een eerste plaats gaan? Fatima lacht: ,,Dat doen we altijd.” Arjan zal achter het stuur zitten. ,,Het is secondwerk”, legt hij uit. ,,Een run duurt ongeveer twaalf, dertien seconden, daar krijg je amper iets van mee. Meestal kijk ik later de filmpjes terug. De balans is belangrijk. In een ideale run raken je voorwielen de grond niet, maar dat krijgt bijna niemand voor elkaar.”

Vaak zijn ouders fanatieker dan de kinderen Jurriën Mink, , KPJ, over traptrekkerrace

Ongeveer anderhalve week zijn ze bezig met de opbouw. ,,Die tijd hebben we hard nodig”, zegt Fatima. ,,Op zo’n weiland is niks. We moeten zorgen voor licht, toiletten, hekken, nooduitgangen aanleggen, de baan prepareren. KPJ Halsteren heeft ongeveer honderd actieve leden en ze helpen allemaal mee, zelfs oud-leden steken graag een handje toe.”

Nieuwe generatie

Zondag wordt rond half vier alles stilgelegd, want dan is de baan voor de traptrekkerrace voor de jonge jeugd. Die mogen dan racen op loop- en traptrekkers. ,,Vaak zijn de ouders nog fanatieker dan de kinderen”, lacht Jurriën. Het moet een feest voor het hele gezin worden, geeft hij aan. ,,Het fijne is dat er nu weer een nieuwe generatie lid wordt, van 15, 16 jaar. Je ziet dat het nog steeds leeft onder jongeren.”

De KPJ organiseert activiteiten voor haar leden, zoals een bowling, een dropping, een kartmiddag en twee grote evenementen per jaar: het schuurfeest en de tractor pulling. Dit jaar komt daar in september nog een reünie bij voor (oud-)leden, omdat de vereniging 90 jaar bestaat.

Meer informatie op tractorpullinghalsteren.nl.