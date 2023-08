Nieuw gemeentehuis in Arendshof II: ‘We doen iets om straks trots op te zijn’

Nederland­se teamsprint­sters grijpen net naast brons op WK, ook Roy Eefting mist podium op haar na

De Nederlandse teamsprintsters hebben op de eerste dag van de wereldkampioenschappen wielrennen naast een bronzen medaille gegrepen. In de troostfinale was China twee tienden sneller in Glasgow. Ook voor Roy Eefting was er geen eremetaal. Hij kwam net tekort en werd vierde op de scratch.