Nieuw dorpsplatform heeft er zin in

Het nieuwe dorpsplatform Hoogerheide (DPH) zit boordevol plannen om de leefbaarheid in het dorp op een hoger peil te brengen. Deze week presenteerde het DPH zich tijdens hun eerste openbare vergadering in café Boulevard in Hoogerheide.

Het vorige DPH stapte enkele jaren geleden op door gebrek aan belangstelling. Woensdagavond waren er een dertigtal bezoekers bij de vergadering, waar voorzitter Erik Strating de toekomstplannen van het DPH ontvouwde. „De sociale samenhang in het dorp moet verbeteren. Om dit te bereiken gaan we activiteiten organiseren”, vertelde Strating. Het DPH wil ook meer aandacht voor de jeugd. „Geef de jeugd een eigen plek, in plaats dat we alleen maar zeuren over hangjongeren”, aldus Strating.

Over grenzen heen

Strating kijkt ook over de dorpsgrenzen heen. „Het is niet goed dat ouderenhuisvesting verdwijnt in de andere Woensdrechtse dorpen. We zijn daarover in gesprek met de Woensdrechtse dorpsplatforms.”

Het DPH wil ook betere oversteekplaatsen bij De Scheldeweg en in De Raadhuisstraat. Strating vertelde dat dit de eerste openbare vergadering is van het DPH maar dat ze al en aantal maande actief zijn. „We hebben meerdere gesprekken gehad met de gemeente Woensdrecht en die zijn erg prettig verlopen.”

Laagdrempelig

Wethouder Thierry de Heer is blij dat er eindelijk weer een dorpsplatform in Hoogeheide is. Hij is ook blij met de keuze om de openbare vergaderingen in De Boulevard te houden. „Dit is een stuk laagdrempeliger dan in de raadzaal.”

Naast Strating wordt het DPH gevormd door Ad Segers, Fanny Smits, Ada Koster, Judith van den Bergh, Inge Buzing en Wouter Troost. Het DPH wil er graag nog twee leden bij en dan het liefst uit De Bloemenwijk en de wijk tussen de Huijbergseweg en de Putseweg. „Als dat lukt zijn alle Hoogerheidese wijken in ons dorpsplatform vertegenwoordigd”, aldus Strating.