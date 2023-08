‘Niet bang een linkse directe uit te delen’

Twee maanden geleden stapte de Ossendrechtse Wendy de Koning-Bogers op als fractieleider van de Woensdrechtse PvdA. Ze voelde zich niet meer thuis in de gemeenteraad en vond dat de raadsleden haar mening niet respecteerden. Van Honschoten stond op de verkiezingslijst van de PvdA op de tweede plek en het lag daarom voor de hand dat zij de opvolgster van De Koning zou worden. „Maar daar moest ik toch nog even over nadenken”, zegt de 27-jarige Van Honschoten uit Hoogerheide. ,,Het was de bedoeling dat ik Wendy pas na de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 zou opvolgen.”

Hardheid

Om haar werk als lerares aardrijkskunde op een middelbare school in Oudenbosch en het raadswerk te combineren, gaat ze nu een dag minder in de week werken. Ze vindt het jammer dat De Koning is gestopt. „Wendy is een lief en sociaal mens, maar de hardheid in de politiek trok ze zich te veel aan.”

Van Honschoten is een geboren Amsterdamse. Ze verkaste drie jaar geleden van de hoofdstad naar Hoogerheide. ,,Mijn vriend komt daar vandaan en studeerde in Amsterdam. Daar hebben we elkaar ontmoet en nu heb ik Amsterdam verruild voor Hoogeheide.”

Ze waren verrast dat een jong iemand aanklopte om lid te worden Tara van Honschoten, PvdA-fractieleider Woensdrecht

Ze vindt dat er weinig verschil is tussen de Amsterdamse en West-Brabantse mentaliteit. „Net als in Amsterdam komen ook hier de mensen voor hun mening uit.” Ook in Amsterdam was ze al in de politiek geïnteresseerd. „Ik kom uit een echt arbeidersgezin, mijn vader was havenarbeider. Ik voelde mij daardoor aangetrokken door de sociaal democratie en dan in het bijzonder in de PvdA.” Na haar verhuizing naar Hoogerheide meldde ze zich meteen aan bij de Woensdrechtse PvdA-afdeling. „Ze waren verrast dat een jong iemand aanklopte om lid te worden.”

Doelen stellen

Ze is voorstander van de samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks. „Behalve dat ik sociaal-democraat ben, ben ik ook erg begaan met het milieu, dus zie ik die samenwerking wel zitten.” Ze is inmiddels drie jaar betrokken bij de Woensdrechtse politiek. Eerst een paar jaar als burgerraadslid en nu als fractieleidster van de PvdA. Ze vindt dat er in de gemeenteraad en door het college van burgemeester en wethouders van alles wordt geroepen, maar dat er weinig doelen worden gesteld. „Je kunt wel roepen dat er meer gebouwd moet worden, maar zet daar dan ook een termijn voor en hoeveel woningen je erbij wil hebben.” Ze vindt dat het in de gemeente Woensdrecht best wel goed gaat. „Maar je moet altijd proberen om het nog beter te maken en dan in het bijzonder voor de mensen met een smalle beurs.

Van Honschoten is er niet bang voor om aangevallen te worden door de andere raadsleden. „Als lerares ben ik wel wat gewend en ik kan wel tegen een stootje. In de raad ben ik niet bang om een linkse directe terug uit te delen richting de andere raadsleden.”

Ingeburgerd

Ze is inmiddels ook geen onbekende meer in de Woensdrechtse gemeenschap. „Ik heb hier volop kennissen. Dat komt door mijn vriend die onder meer betrokken is bij de scouting en Jeugdland.”

Van Honschoten is niet van plan om lid te worden van verenigingen om zo bij de volgende gemeenteraadsverkiezing veel stemmen binnen te halen. „Wij zijn geen ABZ”, lacht ze.