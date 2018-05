Naziverrader heeft herdenkers Vloeiweide-drama jaren geïntimideerd

Op 4 oktober 1944 wordt een radiopost van het verzet op de Vloeiweide bij Rijsbergen overvallen door de nazi’s. Dat gebeurt na het verraad van een Belg, Lodewijk De Coster, een feit dat al tientallen jaren bekend is. Toch staat op het informatiebord dat uitlegt wat er is gebeurd op de Vloeiweide nog steeds dat ‘de verrader(s) nooit zijn opgepakt’. Reden waarom de tekst niet is aangepast: De Coster heeft jarenlang leden van de Stichting Vloeiweide geïntimideerd.

,,Het is een lastig en vervelend verhaal’’, zegt Theo Rombouts van de stichting. Hij bevestigt dat al langer bekend is dat De Coster degene is die de verzetspost aan de Duitsers heeft verraden. Dat heeft uiteindelijk zestien verzetsmensen en bewoners van de boswachterswoning het leven gekost.

In de periode dat de tekst voor het informatiebord werd opgesteld werd er volgens Rombouts nog ‘gegist’ naar de vraag wie de Vloeiweide heeft verraden. Later werd duidelijk dat De Coster er achter zat. De Belgische collaborateur is in 1946 zelfs tot levenslang veroordeeld voor zijn verraad. Maar lang heeft hij niet vast gezeten. In 1950 kwam hij alweer vrij.

Quote Hij is mensen gaan lastig vallen. Dat heeft tot een jaar of vijftien geleden gespeeld Theo Rombouts

,,Na zijn vrijlating is De Coster actief geworden bij ons in de buurt’’, vertelt Rombouts. ,,Hij is mensen gaan lastig vallen, onder andere van de Stichting Vloeiweide. Dat heeft tot een jaar of vijftien geleden gespeeld. Als stichting hebben we altijd gezegd: laten we er maar zo min mogelijk aandacht aan besteden. Bovendien is de tekst ook niet zo maar aan te passen. Zo eenvoudig is dat niet.’’

Volgens Rombouts zijn er bovendien diverse boeken en andere publicaties verschenen waarin staat dat Lodewijk De Coster de verrader van de Vloeiweide is. Dat neemt niet weg dat mensen die een bezoek brengen aan de herdenkingsplaats nog steeds geconfronteerd worden met de mededeling dat ‘de verraders nooit zijn opgepakt’. ,,Dat is dus inderdaad wel bekend. Het is dan ook niet uitgesloten dat we de tekst alsnog gaan aanpassen.’’

Of Lodewijk de Coster nog leeft is niet bekend.

Volledig scherm Het Vloeiweide-monument, op de fundamenten van de boswachterswoning van de familie Neefs. © Johan Van Gurp

Het drama op het landgoed de Vloeiweide speelde zich drie weken voor de bevrijding van Breda af. Na een kort maar hevig gevecht sneuvelden vijf verzetsstrijders. Negen mannen werden door de Duitsers gevangen genomen, waarvan er een dag later acht zijn geexecuteerd bij de kogelvanger in het Mastbos. De radiopost van de Ordedienst, een van de vele verzetsorganisaties, was ondergebracht in de woning van boswachter Ernest Neefs. Zijn vrouw en drie van zijn acht kinderen overleefden het drama niet.