Na zonneschijn komt regen in Brabant, vliegverkeer Eindhoven Airport stilgelegd door onweer

Fort Oran­je-zaak sleept maar voort

17:30 DEN HAAG/ZUNDERT – De Raad van State beslist binnen enkele weken of een groot deel van de Fort Oranjezaak terug naar de rechtbank in Breda moet, of dat het hoogste bestuursrechtscollege zelf alsnog de hele kwestie in één keer inhoudelijk gaat behandelen.