Na twintig jaar was de modelspoorbaan van René (75) helemaal klaar, dus begint hij nu opnieuw

De hobbykamer van...ETTEN-LEUR - Wat doe je met een modelspoorbaan waar je over een periode van 20 jaar ziel en zaligheid in gestopt hebt en waarvan je denkt dat er weinig meer aan te verbeteren valt? Die breek je af. René van Belzen (75) uit Etten-Leur geeft aan dat hij er ‘best even over gedaan heeft’ om tot het besluit te komen.

Toen de knoop eenmaal doorgehakt was, werd de baan in het najaar van 2020 ook binnen zes weken gedemonteerd. ,,Het allerleukste van een modelspoorbaan, is het bezig zijn. Het uitproberen, het bouwen, en het experimenteren.”

Verschillende hobby's

Van Belzen heeft een hobbykamer die de volledige eerste verdieping beslaat. Hij hoeft maar een piepklein hoekje te de delen met zijn vrouw. Nou is een beetje ruimte geen overbodige luxe aangezien René plek nodig heeft voor verschillende hobby’s.

Een relatief klein stukje hobbykamer is gereserveerd voor zijn gitaar en muziekboeken. Al wat groter is het gedeelte dat hij gebruikt om te schilderen. In de hoek waar modelboten in elkaar gezet worden, is gereedschap van groot tot heel klein te vinden.

Quote Het lijkt een warboel, maar voor mij zit het heel logisch in elkaar René van Belzen

Schoon landschap

Het meest in het oog springende is echter nog steeds de modelspoorhobby. Na het afbreken van de ‘oude baan’, is het eenvoudigweg opnieuw begonnen. Met een schoon landschap, klaar voor de komende 20 jaar hobbyen. Wie onder de baan kijkt – praktisch geplaatst op een verrijdbaar plateau, ziet daar een kluwen aan elektronica. ,,Het lijkt een warboel, maar voor mij zit het heel logisch in elkaar.”

Quote Ik moet elke dag wel even iets doen René van Belzen

Tot wel 12 treinen kan Van Belzen laten. Onderwijl bouwt hij verder aan de dorpjes en landschappen die de locs passeren. Het landschapsidee wordt gaandeweg ingevuld. ,,Ik weet al wel dat ik hier een industrieterrein aan wil leggen”, wijst hij op een verhoging een aan van de zijkanten van de baan. ,,Het zijn allemaal mini-projectjes.”

Kijkdoos-element

Heel bijzonder is het ‘kijkdoos-element’, dat Van Belzen toevoegde. Een deel van de baan gaat ondergronds. Enkel te zien door verschillende doorkijkjes die hij hier aanbracht. De tijd die Van Belzen per dag aan zijn hobby’s besteedt, verschilt. ,,Maar ik moet elke dag wel even ‘iets’ doen.”