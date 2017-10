Motorrijder gewond na botsing met auto in Dinteloord

Man uit Raamsdonk krijgt klappen met stalen pijp, parkeerruzie loopt uit de hand

14:38 RAAMSDONK – Een slepend conflict over het parkeren van een bestelbus is zondagavond rond kwart voor elf in Raamsdonk uit de hand gelopen. De 47-jarige eigenaar van de bestelbus is door vier andere mannen in elkaar geslagen.