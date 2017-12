Molencaten Park Bosbad in Hoeven opnieuw ANWB Topcamping, camping behoudt vijf sterren

Prank! NAC-fan meneer Jelle krijgt een Willem II-lokaal

14:51 Willem II - NAC. Vrijdag 8 december is de wedstrijd, maar op basisschool De Bloemaert in Tilburg loopt de derbykoorts al behoorlijk op. Het zwart-geel van het lokaal van NAC-fan meneer Jelle is in het geheim vervangen door rood-wit-blauw. Dankzij meneer Gerard, al 37 Willem II-supporter in hart en ziel.