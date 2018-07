Mogelijke drugsdealer opgepakt in Bergen op Zoom, agenten vinden meerdere zakjes drugs in auto

update Nog nooit zó snel eerste deelnemer Vierdaagse bij finish

9:57 NIJMEGEN - De eerste Vierdaagsedeelnemer is al binnen: Ronald van Dort (36) uit Ridderkerk. Hij kwam al om 8.15 uur aan op finishlocatie De Wedren. In zijn rolstoel. Het is waarschijnlijk de snelste Vierdaagsedeelnemer ooit.