Moerdijk kiest voor 'tiny forests', gemeente meldt zich aan bij natuurproject

Het project 'Tiny forests' komt uit de koker van IVN (Inzet Voor Natuur). De natuurorganisatie wil in 24 gemeenten honderd minibossen ter grootte van een tennisbaan aanleggen. Ze zijn bedoeld 'om de natuur dichter bij de mens te brengen'.

Minibos

Voor het aanleggen va deze minibossen heeft IVN al 1,85 miljoen euro beschikbaar. De 24 geselecteerde gemeenten moeten met z'n allen hetzelfde bedrag ophoesten.

Tot 18 juli konden ze zich inschrijven voor het project. Moerdijk is een van de 55 gemeenten die dat hebben gedaan. De gemeente Etten-Leur hoort daar niet bij. Een aantal Etten-Leurse partijen vindt er nog te weinig duidelijkheid in: ,,Wij zijn best positief over dit plan, maar het is nog iets te vroeg om akkoord te gaan'', reageerde Edgar de Jager (VVD).

Gezonde leefomgeving

In Moerdijk is PvdA een voorstander van de komst van de bosjes. ,,De gemeente Moerdijk kan deze impuls goed gebruiken. Onze gemeente staat eerder bekend om haar industrie dan om haar natuurgebieden", luidt de toelichting van fractievoorzitter Mieke Pistorius-van Geel.

Meer natuur zorgt volgens de partij voor 'een gezondere leefomgeving, een natuurlijke leeromgeving en een rustpunt voor buurtbewoners'. Investeren in natuur zou passen binnen de doelstelling 'samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk' uit het coalitieakkoord.

Het feit dat de gemeente Moerdijk zich heeft aangemeld, wil nog niet zeggen dat de minibossen er komen. Van de 55 gemeenten moet IVN er 31 laten vallen. De kans is dus groter dat Moerdijk buiten de boot valt.

Groene impuls

'Is het college dan bereid om samen met IVN een meerjarig investeringsplan te maken om Moerdijk groener te maken?', vraagt Pistorius al op voorhand aan het college. Daarbij herinnert ze eraan dat er in het verleden extra geld is vrijgemaakt voor openbaar groen, bijenlinten, het ontstenen van tuinen en speeltuinbeleid. Een overkoepelende visie is hierin ver te zoeken, aldus de PvdA.

Het college is het daar niet mee eens en verwijst naar de paraplunota Leefomgeving en het groenstructuurplan dat meer natuur binnen de kernen mogelijk moet maken.