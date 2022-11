Mini-tank rijden en ijzersmeden: weer even een jongetje in De Mannenspeeltuin

In de bossen rondom Bergen op Zoom mogen mannen zich weer even een jongetje voelen in de mannenspeeltuin. Tegelijkertijd kan hier de jongeling zich bewijzen als een echte man (of vrouw).

,,Welkom”, zegt Ragnar van der Heijden bij de ingang van de mannenspeeltuin en hij neemt ons mee naar de centraal gelegen blokhut. Het startpunt voor een middag spelen.

Eerst maar even over die naam. Kán dat eigenlijk nog wel? MANNEN-speeltuin in een tijd waarin gendergelijkheid zo prominent op de agenda staat? ,,Volgens mij wel”, zegt Van der Heijden. ,,Het geeft aan wat onze doelgroep is, die bestaat voor negentig procent uit mannen. Maar uiteraard zijn vrouwen net zozeer welkom. Ik zal het je nog sterker vertellen: toen we in 2016 onze naam veranderden naar De Mannenspeeltuin, zagen we het aantal aanmeldingen van groepen vrouwen stijgen.”

Quote In de mini-tank voel ik me eerder een blij ei dan een echte bikkel

Van der Heijden bood in 1993 als een van de eersten in Nederland paintball aan. Sindsdien zijn er verschillende activiteiten bijgekomen, sommige vielen na een tijdje weer af, en hij opende na Oosterhout in Bergen op Zoom een tweede locatie. De activiteiten op de twee locaties zijn gelijk, met dat verschil dat er in Oosterhout geen smederij is en in Bergen op Zoom geen paintball. Na een kopje koffie zit ik te popelen om aan de slag te gaan.

De eerste activiteit die we tegenkomen, is het bijlwerpen. ,,Belangrijk is dat je met je arm gooit, niet met je pols”, zegt Van der Heijden terwijl hij in een ogenschijnlijk eenvoudige beweging een bijl in het houten doel laat ploffen. Het nadoen ervan blijkt een stuk lastiger.

Volledig scherm Boogschieten met scherpe punt: ,,Naar mijn eerste pijl zal straks even gezocht moeten worden.” © Marina Popova/Pix4Profs

Boogschieten kan in de speeltuin op twee manieren. Met een stompe punt schiet je in een bow-battle op elkaar, als paintball zonder verfballetjes. In de variant mét scherpe punt schiet je op een beer, ree of zwijn. Uit dierenwelzijnsoverwegingen zijn dit namaakexemplaren. Naar mijn eerste pijl zal straks even gezocht moeten worden. Met de tweede raakt ik de beer vol in de flank. Na deze oer-activiteit is het tijd voor een meer moderne manier van oorlogvoering. Het minitank-rijden; uniek in Nederland en ver daarbuiten.

Blij ei

‘Onze minitank, daar stap je niet in, je trekt 'm zowat aan’ staat in de omschrijving op mannenspeeltuin.nl. Een treffende vergelijking, zo mag gezegd worden. Ik neem plaats in de opengeklapte tank. Op voorhand ben ik even bang dat ik – 1,90 meter – m’n benen volledig dubbel zal moeten vouwen. Dat valt gelukkig mee. Van der Heijden legt uit hoe de twee bedieningshendels werken en klapt de bovenkant dicht. Hij trekt de tank aan als een benzinegrasmaaier en I’m ready to go.

Gezeten op een halve meter hoogte van de grond, met mijn hoofd en helm net boven de rand van de tank uit, moet even denken aan Lieutenant Gruber uit de comedyserie ‘Allo ‘Allo!, met zijn ‘little tank’. Ik voel me eerder een blij ei dan een echte bikkel. Mijn tankje komt met een schok in beweging. De kleine tank werkt hydraulisch, net als zijn grote neven. Smooth is mijn vertrek allerminst. Maar gaaf is het zeker. Het terrein is nergens vlak, maar daar trekken de rupsbanden zich niets van aan. Heuveltje op, heuveltje af, het gaat al snel een stuk soepeler.

Smeedschort

Rijden in een minitank maakt van elke man een jongetje (en van elke vrouw een meisje). Hoe anders is dat bij het smeden van een eigen Vikingmes. In de leren smeedschort die ik zojuist aangereikt kreeg, met de smeedhamer en een gloeiend stuk staal in de hand, voel ik me als een edelfigurant in een biercommercial. De geur van kolen en staal, het geluid van staal op staal en de warmte van het vuur in deze bosrijke omgeving; het heeft iets.

Volledig scherm Tijdens het smeden voel je je een edelfigurant in een biercommercial. © Marina Popova/Pix4Profs

Van der Heijden legt uit waarom hij voor dit type mes heeft gekozen om te smeden. ,,Ze noemen dit ook wel een smidsmes omdat er veel verschillende technieken in terugkomen; een spijker slaan, plat slaan, een bocht maken.” Een smeedworkshop duurt ongeveer drie uur en aan het eind lukt het iedereen om een mes te maken. ,,Altijd”, zo verzekert Van der Heijden.