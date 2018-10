'Mijn werk? Alcohol kopen als minderjarige'

Volgens Tim kreeg hij per werkdag bij gemiddeld 4 of 5 van de 25 winkels alcohol of tabak mee. ,,Je merkt verschil per supermarkt. De Plus is bijvoorbeeld veel makkelijker dan de Jumbo.’’



Wanneer er bij het afrekenen werd gevraagd of Tim of het meisje wel 18 waren, mochten ze beiden één keer liegen. ,,Soms scanden ze m’n ID en zagen ze dat ik nog niet volwassen was, maar kreeg ik het toch mee. Vooral bij caissières van 16 of 17 of oudere vrouwen, van 47 ofzo. Je zou denken dat zij toch wel wat ervaring hebben.’’