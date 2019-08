Mijlpaal voor Mobicep, La Fuente dagje op pad met zijn ‘founders’

Motorrij­der zwaarge­wond bij botsing tegen bedrijfs­bus­je op A17 bij Oud Gastel

17:07 OUD GASTEL - Een motorrijder is gewond geraakt bij een botsing met een bedrijfsbusje op de A17 bij Oud Gastel. Daardoor was tussen Stampersgat en Oudenbosch een rijstrook van de A17 afgesloten, maar die is inmiddels weer open. De grote file die ontstond neemt af.