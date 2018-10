Meteen een arbeidscontract voor beginnende studenten Elektrotechniek bij hogeschool Avans in Breda

Het tekort aan opgeleide technici is groot, merkt Arjan van der Stelt van RWE, een van de deelnemende bedrijven. ,,We hebben enorm veel moeite engineers te krijgen. Weinig jongeren kiezen voor elektrotechniek, ze zien de opleiding niet als interessant. Terwijl we met de energietransitie juist middenin een boeiend veranderingstraject zitten.‘’

Quote We hebben enorm veel moeite engineers te krijgen. Weinig jongeren kiezen voor elektro­tech­niek. Arjan van der Stelt, RWE

Zeven bedrijven slaan daarom samen met Avans de handen ineen. Jaarlijks gaat elk bedrijf minimaal vijf studenten opleiden via dit leertraject. De studenten komen in dienst van de bedrijven, krijgen een minimumloon betaald en een duale hbo-opleiding Elektrotechniek van vier jaar bekostigd. Dat betekent dat ze per week drie dagen bij het bedrijf werken, en twee dagen de opleiding volgen.

In het zuiden van het land is Avans de enige school die nog een opleiding Elektrotechniek aanbiedt. Het aantal afstudeerders ligt per jaar rond de twintig studenten, veel te weinig om het aantal vacatures in het werkveld op te vangen. De Sociaal-Economische Raad becijferde dat op korte termijn een tekort verwacht wordt van 15.000 mensen in de sector.

Quote In het zuiden van het land is Avans de enige school die nog een opleiding Elektro­tech­niek aanbiedt. Het aantal afstudeer­ders ligt per jaar rond de twintig studenten, veel te weinig om het aantal vacatures in het werkveld op te vangen.

Van der Stelt: ,,We willen daarom aan de voorkant al de instroom van nieuw personeel beïnvloeden. Door de studenten een contract te geven.‘’ Jaarlijks is plek voor zo'n dertig tot vijftig studenten. Maar als de constructie een succes blijkt, is ruimte voor meer.

Avans is niet de eerste school die een dergelijke samenwerking aangaat. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft sinds september een leer-werktraject voor de studie Elektrotechniek. Van der Stelt: ,,Die is succesvol gebleken.‘’