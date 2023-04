Mentale gezondheid: belangrijk om daar over te vertellen

ColumnDepressies, angststoornissen en eetstoornissen. Velen in ons land hebben te kampen met zogenaamde mentale gezondheidsproblemen. Problemen die aan de buitenkant vaak niet zichtbaar zijn, maar aan de binnenkant even zo vaak een enorme impact hebben op iemands leven.

En wat aan de buitenkant niet zichtbaar is, zorgt ook met regelmaat voor (te) weinig begrip. Lang niet iedereen weet goed om te gaan met mensen die te kampen hebben met mentale gezondheidsproblemen of ze accepteren het probleem überhaupt niet.

Zeker onder jongeren / jongvolwassenen groeit het mentale gezondheidsprobleem. Vorige week nog meldden GGD en RIVM dat meer dan de helft van de jongeren tussen 16 en 25 jaar kampt met psychische klachten. ‘En zo valt het ene na het andere rapport op mijn bureau: bijna de helft van de jongeren voelt zich eenzaam, 47 procent heeft stress. Er is echt iets aan de hand in dit land!’, vertelde staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) eerder deze week in deze krant.

De staatssecretaris wil een maatschappelijke discussie starten over het enorme aantal jongeren met psychische problemen. ‘Te veel kinderen horen nu: er is iets mis met jou.’ Onder jongeren is dit dus een enorm probleem, maar ook in andere leeftijdscategorieën staan mentale gezondheidsproblemen vaak bovenaan lijstjes.

Persoonlijk verhaal

Vandaag leest u in ons Z-katern het persoonlijke verhaal van verslaggever Tim van Boxtel (30), die al jarenlang kampt met terugkerende angst en om die reden onder meer aan de antidepressiva zit. En hij is niet de enige, vele tienduizenden Nederlander gebruiken het structureel. Tim wil er eigenlijk wel vanaf vanwege alle negatieve verhalen over het gebruik daarvan. Maar kan hij wel zonder? Valt hij dan niet terug?

Een persoonlijk verhaal van een collega die ‘heel diep’ heeft gezeten en open vertelt over zijn problemen en over zijn 'worsteling’ met het gebruik van antidepressiva de afbouw daarvan. Bijzonder lezenswaardig en vooral belangrijk om te vertellen. Ook om - zoals Tim het zegt - 'mentale gezondheid wat meer onder de aandacht te brengen’. En die aandacht is volledig gerechtvaardigd voor een serieus probleem waar velen in onze samenleving gebukt onder gaan.

André Trompers

Hoofdredacteur

Reageren: hoofdredactie@bndestem.nl

Volledig scherm André Trompers © Jan Stads / Pix4Profs