Megabotsing op A16: enorme file vanuit Breda richting Rotterdam

Bonnenregen door mobiele flitscontroles: kijk hier waar ze staan

6:21 De politie is fors meer mobiel gaan flitsen. Afgelopen zomer zijn 550.000 hardrijders beboet bij mobiele controles, 49 procent meer dan in de zomer van 2016. De A13 tussen Rotterdam en Den Haag is nog steeds dé flitshotspot van Nederland.