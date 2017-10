Marisse is gelukkig met man én zijn vrouw

Na zes kortere vakanties in Gambia valt Marisse tijdens een lange reis door het land als een blok voor de charmes van Seedy, eigenaar van twee hectare grond in het kustdorpje Gunjur. Enig probleem: hij is gelukkig getrouwd en heeft vier kinderen.



Haar 'dubbelhuwelijk', dat door honderdduizenden televisiekijkers werd gevolgd in Grenzeloos Verliefd, maakte nogal wat los. Op social media werd met verbazing op haar verhaal gereageerd. ,,Daten en verkering is in Gambia anders dan in Nederland", vertelt ze. ,,Hier mag een man meerdere vrouwen trouwen. Mits hij voor hen kan zorgen. Dat collectivisme - het leven in gemeenschap - vind ik mooi. Al ben ik wel goed bij mezelf te rade gegaan of ik dit wilde. Dit is nieuw voor mij. Maar Seedy en Mariama helpen mij."



Om de paar dagen woont ze samen met haar man. De andere week leeft Seedy 3 kilometer verderop bij zijn eerste vrouw. ,,De mentaliteit hier is dat iedereen welkom is. Ze zijn hier erg gastvrij. Ik kan elk moment bij mensen binnen lopen. Ik voel me rijk.''



Bijna twee jaar Gambia hebben van haar een echte Gambiaanse gemaakt. Ze kent de gebruiken en spreekt bijna vloeiend de lokale stamtaal. Ze heeft een beste vriendin, met wie ze zowel haar gevoelens als haar man deelt. Maar van jaloezie is geen enkele sprake. ,,Mariama is geweldig'', zegt Marisse. ,,Het is heel fijn om haar dichtbij te hebben. Ik zie het als zusterschap. We regelen samen alles voor de familie.''