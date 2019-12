Mariska Bauer deelt gezinsfoto en Guus Meeuwis kijkt terug op een bijzondere week

Zege Aerts Indrukwek­ken­de zegereeks Van der Poel ten einde in loodzwaar Ronse

16:40 Na 35 zeges is een einde gekomen aan de reeks overwinning van Mathieu van der Poel in het veldrijden. In Ronse verloor hij voor het eerst sinds 1 november 2018. De Belg Toon Aerts kroonde zich tot winnaar. Van der Poel werd derde.