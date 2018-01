Mario's moeder werd 25 jaar geleden vermoord: 'Ik ben gestopt iedereen als verdachte te zien'

TILBURG - Het was even slikken voor Mario Hutten. 25 jaar na de moord op zijn moeder hing afgelopen november plotseling de politie aan de lijn. Of ze even konden praten.

De recherche wil de onopgeloste moordzaak op de 53-jarige Jenneke de Wind in de Sibeliusstraat weer in de publiciteit brengen. Ze staat op de coldcasekalender, die deze maand is uitgegeven.

Hutten, die al decennia moet leven met de gedachte dat waarschijnlijk iemand uit de kennissenkring zijn moeder om het leven heeft gebracht, is blij. Ook al komt alles weer naar boven. Want hoe moeilijk het ook was, na al die jaren had hij het toch een plekje kunnen geven.

Hoewel sommige details na jaren vervagen, kan de 55-jarige Mario er nog goed over vertellen. Mettertijd weten steeds minder mensen wat hij heeft doorstaan. ,,Ik was degene die die enveloppe in mijn handen heeft gehad'', blikt hij in zijn Tilburgse appartement terug. Hij wilde in de vroege ochtend van 2 juli 1993 de was doen bij zijn moeder thuis en raapte zoals gewoonlijk wat post van de mat.

'Een explosie'

,,Het was kwart voor elf 's avonds toen de politie belde. Ze zeiden niet veel. Wel dat er een explosie was geweest en dat mijn moeder op de intensive care lag. Ik wilde er direct heen, het was maar vijf minuten lopen, maar dat mocht niet. Ze wilden me brengen.''

Achteraf gezien was het gesprek in de auto misschien een eerste verhoor. Of zijn moeder misschien vijanden had? Misschien wel, bedacht Mario zich. De laatste maanden gedroeg ze zich vreemd. Maar dat realiseerde hij zich pas toen het al te laat was.

Quote Op de verjaardag van mijn stiefdochter zei ze ineens: 'Dit is het laatste cadeautje dat je van oma Jenny krijgt Mario Hutten

,,Als het al donker was, wilde ze soms blijven slapen. Terwijl ze vlakbij woonde. En op de verjaardag van mijn stiefdochter zei ze ineens: 'Dit is het laatste cadeautje dat je van oma Jenny krijgt'.'' Niemand nam haar woorden serieus. Maar achteraf...

Kruit in een aansteker

Volledig scherm Jenneke de Wind op de foto zoals ze bij Mario Hutten in huis staat. © Tom van der Meer In de bewuste enveloppe zat een aansteker. Een zippo, zo'n aansteker met extra kracht. Het gas was vervangen door kruit. Uit strijkers, zou later blijken. Mogelijk bij het aansteken van een sigaret ontploft het ding in de hand van Jenneke. Een stuk van de metalen behuizing schiet dwars door haar schedel en slaat de rechterkant van haar gezicht weg. Ook haar hand ontploft.



Als Mario en zijn broer de volgende dag het huis in mogen, zien ze wat de klap heeft veroorzaakt. Stukken van de aansteker zitten nog in de lambrisering. Ook ligt er nog heel veel bloed. ,,De buren hebben nog hun best gedaan'', weet Mario. ,,Zij hebben direct een raam stukgeslagen en een ambulance gebeld."



Jenneke overlijdt niet direct. Twee maanden ligt ze in coma in het ziekenhuis. Ze wordt daar permanent bewaakt; iedereen die haar bezoekt moet zich registreren. Mario soms wel zes keer per dag. Na die twee maanden gaat ze naar een verzorgingstehuis. Daar blijkt dat, als ze ooit wakker zou worden, haar spraakvermogen is verdwenen. Vier maanden na de ontploffing besluiten haar zoons daarom de voeding te stoppen.

Geen verdachte

Nog voor Jenneke op 7 november 1993 overlijdt, is het politie-onderzoek al afgeschaald. Er zaten toen al duizenden uren recherchewerk in, krijgt Mario te horen. ,,Je kunt er ook niet boos om worden. Want je weet dat zij hun best hebben gedaan.''

De eerste weken na de ontploffing staan rechercheurs regelmatig op de stoep. ,,Of ik dit of dat had gehoord. En of ik dingen wilde nakijken.'' Maar daarna wordt het contact al snel minder. ,,Tot ze op een gegeven moment kwamen zeggen dat ze alleen nog verder zouden gaan als ze een tip zouden krijgen.''

Die tip kwam nooit. En dus ligt het onderzoek al jaren stil. De betrokken agenten zijn met pensioen of overleden. Op het bureau in Tilburg zijn er nog maar weinig die de zaak nog bewust hebben meegemaakt. Tot november 2017 hoort Mario dan ook niets meer van de politie.

Quote Ik ben er al snel mee gestopt om iedereen als verdachte te zien. Anders word je er helemaal gek van Mario Hutten

Kennissenkring

De dader moet gezocht worden binnen de kennissenkring, daarvan is de recherche al snel overtuigd. Mario's broer is enige tijd verdachte. Hij had tenslotte een slechte band met zijn moeder. Maar ook zijn vader, van wie Jenneke al jaren was gescheiden, werd verhoord. Want waarom kwam hij niet naar de begrafenis?

,,De politie filmde iedereen daar. Noteerde de kentekens van iedereen die bij de kerk parkeerde. Zelfs het condoleanceregister werd in beslag genomen, zodat de recherche de handschriften kon vergelijken met die op die enveloppe.'' Het leverde niets op. Nooit is er een verdachte aangehouden.

,,In het begin ben je extra alert als mensen komen praten. Je luistert anders naar ze, wacht tot ze zich misschien verspreken. Maar ik ben er al snel mee gestopt om iedereen als verdachte te zien. Anders word je er helemaal gek van.''

25.000 gulden

Nu staat Jenneke met foto en een beknopte samenvatting van het verhaal op de coldcasekalender van de politie, die hangt in gevangenissen. De beloning van omgerekend 20.000 euro voor de gouden tip staat nog steeds. ,,Ze zijn tegenwoordig verder met DNA. En verhoudingen tussen mensen zijn in al die jaren veranderd. Misschien is er iemand die nu wel iets wil vertellen. Daar hopen ze op." Het onderzoek wordt echter pas geopend als er een relevante tip binnenkomt.