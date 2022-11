Mannen slaan in op Belgisch stel in Eindhovense parkeergarage: botbreuken en interne verwondingen

Deze Brabantse steden zijn het meest ‘gezond’: Breda bovenaan

Breda is van de vier grote steden in Brabant de gezondste om in te leven. Tenminste: dat concluderen onderzoekers. Zij keken in 20 steden in heel Nederland naar hoe gezond het is om er te wonen. Tilburg scoort van alle steden in de provincie het laagst.

13:15