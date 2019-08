Man vanuit auto beschoten in Breda: dit zijn de opvallendste schietincidenten van dit jaar in Brabant

Schietincidenten volgen elkaar in rap tempo op in Brabant. In één week tijd regende het drie keer kogels op verschillende plekken in Brabant. Zaterdag werd in Tilburg een woning onder vuur genomen, vrijdag werd een man vanuit een auto neergeschoten in Breda en zondag vond er een schietpartij plaats in Empel. Een overzicht van opvallende schietincidenten van dit jaar.

10 augustus - Woning onder vuur in Tilburg

Een nog onbekende schutter heeft midden in de nacht het vuur geopend op een woning in de Korhoenstraat in Tilburg. Hierbij vielen geen gewonden. In een rolluik van de woning zitten zes kogelgaten. Uit camerabeelden bleek dat een scooter voor de woning stopte op het moment van het incident. Buurtbewoners denken dat het om een waarschuwing gaat. Waar die waarschuwing voor dient, weten ze niet.

9 augustus - Man vanuit auto beschoten in Breda

Een man werd vanuit een voorbijrijdende auto in zijn heup geschoten voor een woning aan de Leuvenaarstraat in Breda. Bij de woning werd eerder op de avond al ruzie gemaakt door het slachtoffer en een andere man. Hierbij werd ook met een hamer geslagen. Verschillende buurtbewoners beweren dat de man in drugs handelt en lid zou zijn geweest van motorclub Satudarah. De politie kan dat echter niet bevestigen.

4 augustus - Een gewonde na schietpartij in Empel

Aanvankelijk leek het er op dat er geen slachtoffers waren bij een schietpartij op de Burgemeesters Godschalxstraat in Empel, maar er bleek toch een gewonde man te zijn. Hij meldde zichzelf met een schotwond in het ziekenhuis. Volgens getuigen is de dader er op een scooter vandoor gegaan. Die verdachte zou later nog een ruit van een woning hebben ingetrapt.

25 juli - Man in been geschoten na ruzie in Breda

Na een melding van een ruzie, waarbij schoten waren gelost, trof de politie op het plaats delict aan de Konijnenberg in Breda geen betrokkenen aan. Na technisch onderzoek van de politie bleek dat er een man in zijn been was geschoten en werd er een Bredanaar aangehouden.

4 juli - Woning in Rosmalen vanuit auto beschoten

Een woning aan de Groote Wielenlaan in Rosmalen werd gericht onder vuur genomen. Er waren mensen aanwezig in het huis, maar niemand raakte gewond. Wat het motief is van de daders, die vanuit een auto schoten, is niet bekend. Er zou een keer of vijf geschoten zijn, met een korte tussenpauze. Volgens buurtbewoners was het vaker onrustig rondom de hoekwoning.

5 juni - Auto beschoten bij vergisaanslag in Sint Willebrord

In Sint Willebrord werd een auto voor een woning van een gezin met twee jonge kinderen beschoten met een jachtgeweer. Daarnaast werd met verf het getal 3313, de postcode van de gevangenis in Dordrecht, op de garagedeur gespoten. De bewoonster denkt dat het gaat om een vergissing en dat het een waarschuwing voor een buurtbewoner had moeten zijn. Hij zou actief zijn in het criminele milieu.

Aan de Wolvendijk in Eindhoven raakte een man tijdens het fietsen gewond aan zijn been, toen hij uit het niets werd beschoten. De politie gaat uit van een willekeurige aanslag. Op de straat werden meerdere projectielen van een vuurwapen gevonden.

5 april - Frank Kerssens op klaarlichte dag in Eindhoven neergeschoten

Frank Kerssens, een Eindhovenaar met mogelijke banden met het criminele circuit, werd na een bezoek aan zijn moeder op klaarlichte dag op de Beukenlaan neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Op een foto is de dader te zien met een bivakmuts en een licht machinegeweer.

28 februari - Man door brievenbus van woning in Helmond in been beschoten

Twee mannen belden aan bij een woning aan de Helmondse Zeppelinstraat. Toen de bewoner aan kwam lopen, schoten ze hem door de brievenbus. Hierbij raakte hij gewond in zijn been. In de woning waren ook een vrouw en een vierjarig kind aanwezig. Na een achtervolging van de daders door de politie, raakte één dader ernstig gewond toen hij uit de vluchtauto sprong. Hij overleed later aan zijn verwondingen. De andere verdachte werd later opgepakt.

21 januari - Peuter en tiener slachtoffer van schietincident in Helmond

Een 15-jarige fietsster en een 2-jarig meisje liepen een schotwond op, nadat er vanuit een auto werd geschoten na een ruzie tussen een groep jongeren aan de Molenstraat in Helmond. Beide slachtoffers werden onbedoeld geraakt.