Man valt vrouw lastig en rooft pakje shag

BREDA - De politie heeft maandagmorgen een man aangehouden die een vrouw had lastiggevallen. Naast dat hij de vrouw had vastgepakt en probeerde mee te trekken, heeft hij haar ook van haar pakje shag beroofd.

Maandag om 2.15 uur kwam er een melding van de Doornboslaan in Breda dat er een vrouw om hulp riep. Ze bonsde op de ramen. Verschillende surveillance-eenheden spoedden zich die kant. Daar troffen ze een geëmotioneerde vrouw aan. Ze verklaarde dat ze op straat was lastiggevallen door een man. Hij had haar om een sigaret gevraagd. In eerste instantie wilde ze die wel aan hem geven en ging er een draaien voor hem. Maar hij rukte de shag uit haar handen en pakte haar vast. Ze voelde dat hij haar mee wilde trekken. Ze rukte zich los en rende weg. Ze bonsde op de ramen van woningen en riep om hulp.

Eerdere controle

Al eerder die nacht, om 00.30 uur, controleerden agenten een man op de Luikstraat. Een getuige had gemeld dat er een man over een muur was geklommen. De agenten troffen inderdaad een man aan. Hij had een flesje GHB in zijn zak en zei ook dat gebruikt te hebben. Het flesje GHB is door de agenten in beslag genomen en de man mocht verder zijn weg vervolgen op zijn fiets.

Verdachte