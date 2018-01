Man uit Oosterhout aangehouden na mishandeling met barkruk in Breda

OM eist 2 jaar cel voor drugshol Etten-Leur: 'Ik gebruik gewoon veel'

11:56 ETTEN-LEUR - Na verschillende klachten uit de buurt over overlast van drugsgebruikers aan de Brederolaan in Etten-Leur, viel de politie in oktober binnen. Vrijdag hoorde de bewoner in de rechtbank in Breda twee jaar cel eisen vanwege de productie, handel en het bezit van grote hoeveelheden drugs. Acht maanden daarvan zouden voorwaardelijk moeten zijn.