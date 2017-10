Mag de oude Chantal Janzen als-je-blieft terug?

Die Chantal, die mis ik dus. Die Chantal zou wel raad weten met het beoordelen van de nieuwe zaterdagavondshow &Chantal. Namelijk dat hij ouderwets, weinig orgineel, braaf en saai was. Zo’n multitalent als zij onwaardig. Zingend en dansend een show openen als wijlen Rudi Carell kon in 1980 maar niet in 2017. Helemaal niet als je daarna een van a tot z van te voren bedachte en uitgeschreven stand-upper doet, die elke vorm van originaliteit mist. Gevolgd door een aantal nikserige interviews met Gloria Estefan en de Lama’s, die echt honderd keer minder humoristisch en gevat zijn dan Chantal in haar oude vorm op een slechte maandag.



(Even terzijde: wéér Ruben Nicolai en Jeroen van Koningsbrugge waar ik net anderhalf uur naar heb zitten kijken bij Oh wat een jaar? En volgende week schuiven de onvermijdelijke Gordon en Miljuschka Witzenhausen aan? Need I say more, RTL4?)



Waar Chantal door stevige begeleiding van Joop van den Ende kon uitgroeien tot dé musicalster van Nederland, mist ze die coaching op tv-gebied. Ze lijkt te lijden aan dezelfde kwaal als Paul de Leeuw: te veel ja-knikkers om zich heen en mensen die snel zoveel mogelijk geld aan haar willen verdienen. Dat moet ook iets te maken hebben met productiebedrijf Medialane waar beiden toe behoren.