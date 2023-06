Lunchroom en dagbesteding Parrotia geopend: ‘Kans die we niet mochten laten lopen’

,,Wij zijn allemaal vijf kilo aangekomen’’, lacht beheerder Marianne van Zeggeren. De afgelopen maanden zijn alle onderdelen van de menukaart al getest op mensen die in Parrotia werken. Sinds deze week is de zaak die dagbesteding biedt aan SDW-medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt officieel geopend.

Meer reuring

,,Dit was een kans die we niet mochten laten lopen’’, zegt SDW-bestuurder Ingrid van Huijkelom bij die gelegenheid. Have a Break, de dagbesteding in het bedrijfsrestaurant van de Rabobank, stopte eind vorig jaar. De vraag om in Parrotia te starten, en zo voor meer verbinding en reuring te zorgen, kwam dan ook als geroepen.

Volledig scherm #NLBEELD# - ROOSENDAAL - Foto: Pix4Profs/Peter Braakmann - In Parrotia wordt vandaag een lunchroom geopend. De zaak wordt gerund door clienten van SDW. © Pix4Profs/Peter Braakmann

De cliënten van SDW werken al sinds begin van het jaar bij Parrotia. Ze staan er deze middag allemaal apetrots bij in hun gloednieuwe groene polo’s. Omdat de horecavergunning nog enkele maanden op zich liet wachten, was deze week pas de officiële opening. Iedereen kan nu bij Parrotia Plaza een koffie met iets lekkers drinken of een broodje eten. Binnen of op het terras voor de deur.

Een droom die uitkomt

SDW helpt mensen met een verstandelijke beperking om zonder ondersteuning te leven zoals ze wensen, zegt unitmanager Robin de Hoon. De eigen lunchroom aan de Markt is voor alle betrokkenen dan ook een droom die uitkomt.

De medewerkers van Have a Break zijn ernaartoe verkast, maar ook een aantal cliënten die wegens pestgedrag de dagbesteding op de Zorgboulevard bij Curio moesten verlaten. Bijkomend voordeel is dat cliënten die niet zoveel met horeca hebben nu ook hand- en spandiensten kunnen verlenen in de bieb.

