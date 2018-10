Lovende woorden van lokale D66'ers over voorman Pechtold na aankondiging vertrek

Carinne Elion-Valter, D66-fractievoorzitter in Bergen op Zoom, was op het najaarscongres waar Pechtold afscheid nam. ,,Tijdens zijn speech was het muisstil in de zaal. Hij kreeg een staande motivatie, ook uit bewondering voor de moed die het vergt om dit te doen. Hoeveel leiders blijven er niet te lang aan? Het is misschien ook wel tijd voor een nieuwe generatie."