Lombardije op slot: ‘Hoe gaan ze dat controleren’

BUSTO ARSIZIO/BREDA - ,,Heel de regio Lombardije gaat vanwege het coronavirus op slot, maar hoe gaan ze dat controleren?’’ vraagt de van origine Rijense Jacqueline van Gool (41) zich af. Samen met haar man en twee kinderen woont ze midden in het getroffen gebied in Noord-Italië.

,,We mogen er niet meer uit. Dat is zo vreemd’’, zegt Van Gool met een ontnuchterende lach door de telefoon. ,,Het is nu zondag en dan is het relatief stil overal, maar de komende week wordt dat een ander verhaal natuurlijk. Hoe willen ze nou voorkomen dat er mensen in en uit de regio gaan? Er zijn zoveel wegen hier. Je kunt die nooit allemaal controleren.’’

Economische motor

Van Gool woont in de stad Busto Arsizio (80.000 inwoners), een kilometer of dertig ten noorden van Milaan. ,,We wonen vlak bij het vliegveld van Milaan. Deze regio is de economische motor van Italië. Het kan niet anders dan dat de economische gevolgen van deze maatregel groot zullen zijn.’’

Volgens Van Gool is er bij de Italianen sowieso een verandering van de gemoedstoestand te bespeuren. ,,Tot nog toe waren de mensen erg nuchter onder alle commotie die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Maar dat is duidelijk aan het veranderen. De mensen beseffen steeds meer dat het een serieuze kwestie is. Dat het coronavirus geen gewoon griepje is. Er zijn al zoveel besmettingen. Nu al zo'n 6.000. En er zijn inmiddels 233 mensen overleden. Zulke cijfers schudden de mensen wakker.’’

Efficiënt

Van Gool vraagt zich af hoe efficiënt de maatregelen zijn die tot nu zijn genomen. ,, In het dagelijkse leven merken we wel dat het een stuk stiller is op straat, maar tot 18.00 uur zijn de barretjes en restaurants gewoon open. Om 18.00 uur moeten ze dicht om te voorkomen dat het te druk wordt. Dat vergroot immers de kans op besmetting.’’

De kinderen van het echtpaar, een jongetje van 5 en een meisje van 9, zitten al sinds 23 februari thuis. ,,Eerst vonden ze dat heel erg fijn, maar nu is dat aan het veranderen. Ze beginnen zich een beetje te vervelen. Het gaat nog tot zeker 3 april duren voordat ze weer naar school kunnen. En dat is maar afwachten, want voor hetzelfde geld duurt het nog langer. Ze overwegen nu om de zomervakantie te bekorten. Normaal gesproken duurt die drie maanden, dus ach... Het mag wel eens wat korter.’’